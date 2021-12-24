В Киеве пообещали не выходить из Минских соглашений
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев готов выполнять взятые обязательства по "Минску-2"
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
© Sergei Supinsky
КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не планирует выходить из минских соглашений ("Минск-2") и готов выполнять взятые на себя обязательства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Киев примет закон о переходном периоде в Донбассе, это провозгласит выход Украины из минских соглашений. Как объяснял ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, этот закон позволит безопасно реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории и установить доверие между людьми по обе стороны линии разграничения.
"Мы не собираемся выходить из Минска... У нас четкая позиция. На базе минских соглашений мы предлагаем пути решения", - сказал Ермак в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу. Говоря о прямом диалоге с Москвой, глава офиса отметил, что главной мотивацией такой встречи должно быть прекращение конфликта в Донбассе.
"Как сказал президент Украины (Владимир Зеленский - ред.) в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем... Мы готовы выполнять обязательства, взятые не нами, - минские соглашения. К этим документам много вопросов, но они подписаны от имени нашего государства, и мы как ответственная власть готовы их выполнять. Повторюсь, в документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации", - считает Ермак.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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