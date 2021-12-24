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На курорте "Красная Поляна" открываются новые трассы
На курорте "Красная Поляна" открываются новые трассы - РИА Новости, 24.12.2021
На курорте "Красная Поляна" открываются новые трассы
С 25 декабря на курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") будут доступны все склоны центрального сектора от высоты 2300 до 960 метров над уровнем моря, а... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:38
2021-12-24T19:38
2021-12-24T19:51
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 25 декабря на курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") будут доступны все склоны центрального сектора от высоты 2300 до 960 метров над уровнем моря, а также восточного – до отметки 1370 метров, для любителей ночных катаний на трех трассах до 23:00 будет работать освещение, сообщили в пресс-службе курорта.Открыть катание на нижних высотах позволили низкие температуры и сильные снегопады, выпавшие в горах за последнюю неделю. Сейчас уровень снега в горах превышает в некоторых зонах 1,5 метра. "В прошлом году зима не была такой снежной. Мы открыли сезон только 24 декабря, а сейчас лыжники и сноубордисты вышли на наши склоны уже 3 декабря", – прокомментировал генеральный директор курорта Андрей Круковский. Гости могут впервые прокатиться по обновленным участкам новой синей трассы "Восточная". Это широкий 18-метровый склон со сглаженными углами поворотов ниже горной долины Цирк-2.Катание "под звездами" будет работать с 18:30 до 23:00. Для любителей вечерних спусков освещены зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря.
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19:38 24.12.2021 (обновлено: 19:51 24.12.2021)
На курорте "Красная Поляна" открываются новые трассы
Курорт "Красная Поляна" открывает горнолыжные трассы центрального сектора
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. С 25 декабря на курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") будут доступны все склоны центрального сектора от высоты 2300 до 960 метров над уровнем моря, а также восточного – до отметки 1370 метров, для любителей ночных катаний на трех трассах до 23:00 будет работать освещение, сообщили в пресс-службе курорта.
Открыть катание на нижних высотах позволили низкие температуры и сильные снегопады, выпавшие в горах за последнюю неделю. Сейчас уровень снега в горах превышает в некоторых зонах 1,5 метра.
"В прошлом году зима не была такой снежной. Мы открыли сезон только 24 декабря, а сейчас лыжники и сноубордисты вышли на наши склоны уже 3 декабря", – прокомментировал генеральный директор курорта Андрей Круковский.
Гости могут впервые прокатиться по обновленным участкам новой синей трассы "Восточная". Это широкий 18-метровый склон со сглаженными углами поворотов ниже горной долины Цирк-2.
Катание "под звездами" будет работать с 18:30 до 23:00. Для любителей вечерних спусков освещены зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря.