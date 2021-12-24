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Синоптики прогнозируют сильный ветер в Сочи до 25 декабря
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Сочи до 25 декабря - РИА Новости, 24.12.2021
Синоптики прогнозируют сильный ветер в Сочи до 25 декабря
Усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду прогнозируется в Сочи до 25 декабря, сообщает пресс-служба местной администрации. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:45
2021-12-24T13:45
2021-12-24T13:45
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду прогнозируется в Сочи до 25 декабря, сообщает пресс-служба местной администрации."Местами возможны порывы до 15-20 м/с, а в Лазаревском районе - до 22-27 метров в секунду", — говорится в релизе.Отмечается, что в горных районах возможно налипание мокрого снега, туман, а на дорогах гололедица. Ранее из-за снегопада в горах курорта и заморозков в прибрежной зоне Сочи до 24 декабря объявлено штормовое предупреждение.
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Синоптики прогнозируют сильный ветер в Сочи до 25 декабря
Мэрия: усиление ветра прогнозируется в Сочи до 25 декабря