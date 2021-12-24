https://ria.ru/20211224/sobytiya-1765294371.html

Россияне назвали главные события года

Россияне назвали главные события года - РИА Новости, 24.12.2021

Россияне назвали главные события года

Главными международными событиями года россияне назвали пандемию коронавируса, рост цен и массовую вакцинацию, а среди важнейших событий в масштабах страны -... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:32

2021-12-24T11:32

2021-12-24T11:32

общество

валерий федоров

вциом

выборы в государственную думу

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Главными международными событиями года россияне назвали пандемию коронавируса, рост цен и массовую вакцинацию, а среди важнейших событий в масштабах страны - борьбу с COVID-19, выборы в Госдуму и рост цен, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров."Главными международными событиями 2021 года 39% россиян назвали пандемию коронавируса, 37% - рост цен и инфляцию, а 35% - массовую вакцинацию от коронавируса", - сказал Фёдоров, представляя результаты опроса в МИА "Россия сегодня".По его словам, среди важнейших событий в масштабах страны респонденты отметили борьбу с коронавирусом (21%), выборы в Государственную Думу (8%) и рост цен (4%).Главными достижениями 2021 года 7% респондентов назвали победы российских спортсменов на Олимпийских играх, столько же - победы на Паралимпийских играх, 5% считают, что это борьба с пандемией коронавируса, по 3% назвали победы российских фигуристов и теннисистов, выигрыш российских спортсменов и завершение строительства "Северного потока — 2".Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211224/slova-1765293061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий федоров, вциом, выборы в государственную думу, россия, коронавирус в россии