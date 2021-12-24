https://ria.ru/20211224/snizhenie-1765264254.html

Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице

Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице - РИА Новости, 24.12.2021

Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T07:33

2021-12-24T07:33

2021-12-24T09:48

распространение коронавируса

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анастасия ракова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель", - сказала Ракова.Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%.

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765065456.html

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"Ситуация в городе стабильно благоприятная"- Ракова об ограничениях из-за коронавируса в Москве Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется - заболеваемость снижается уже 2 месяца, рассказала в интервью РИА Новости вице-мэр Ракова 2021-12-24T07:33 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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