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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/snizhenie-1765264254.html
Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице
Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице - РИА Новости, 24.12.2021
Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:33
2021-12-24T09:48
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель", - сказала Ракова.Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%.
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"Ситуация в городе стабильно благоприятная"- Ракова об ограничениях из-за коронавируса в Москве
Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется - заболеваемость снижается уже 2 месяца, рассказала в интервью РИА Новости вице-мэр Ракова
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:33 24.12.2021 (обновлено: 09:48 24.12.2021)
 
Заммэра Москвы оценила ситуацию с коронавирусом в столице

Заммэра Москвы Ракова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в столице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная, заболеваемость на этой неделе снизилась на 15%, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель", - сказала Ракова.
Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%.
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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