https://ria.ru/20211224/sneg-1765392227.html

В Севастополе управляющая компания объяснила плохую уборку снега

В Севастополе управляющая компания объяснила плохую уборку снега - РИА Новости, 24.12.2021

В Севастополе управляющая компания объяснила плохую уборку снега

Представитель управляющей компании в Севастополе объяснила некачественную уборку придомовых территорий отсутствием опыта у дворников, которые много лет не... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:57

2021-12-24T17:57

2021-12-24T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Представитель управляющей компании в Севастополе объяснила некачественную уборку придомовых территорий отсутствием опыта у дворников, которые много лет не видели снега.В Севастополе последние несколько дней шли обильные снегопады. Коммунальщики не успевают расчищать улицы, хотя для уборки привлекли дополнительные силы.В сюжете местной телекомпании СТВ представитель управляющей компании прокомментировала плохую уборку снега во дворах. "Как может убрать человек снег, если он его видит впервые или не видел его много лет", - сказала в сюжете представитель управляющей компании.Она добавила, что вынуждена сама показывать дворникам, как пользоваться лопатой для уборки снега и как "нужно кидать снег". С наступлением снегопада и похолодания, отметила она, часть дворников уволилась, часть не вышла на работу, поэтому на оставшихся работников легла еще большая нагрузка.Похолодание пришло в Крым в среду, температура воздуха опустилась ночью до минус 15. В Севастополе температура воздуха ночью опускалась до 6-7 градусов мороза, днем около нуля. Наиболее обильные снегопады прошли в Севастополе и на южном берегу Крыма.

https://realty.ria.ru/20211223/ufa-1765102930.html

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общество, севастополь, республика крым, жкх, погода, россия