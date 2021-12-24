https://ria.ru/20211224/sibgmu-1765300108.html

Ученые начали оценивать иммуномодулирующие вещества с помощью нейросети

Ученые начали оценивать иммуномодулирующие вещества с помощью нейросети - РИА Новости, 24.12.2021

Ученые начали оценивать иммуномодулирующие вещества с помощью нейросети

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали новый метод оценки биологической активности гуминовых кислот с помощью... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:05

2021-12-24T12:05

2021-12-24T15:48

наука

томск

сибирский государственный медицинский университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765305723_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e87bbe5eea37d83e8d122323e4ae4796.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали новый метод оценки биологической активности гуминовых кислот с помощью нейросети, без использования биологических моделей и животных. По мнению авторов, разработка поможет предсказать наличие у этих веществ ценных иммуномодулирующих свойств. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research.Гуминовые кислоты – это природные соединения, которые содержатся в почве, торфе и буром угле. Они используются в народной медицине и ветеринарии для лечения и профилактики многих заболеваний. Современные исследования показали, что эти вещества обладают ценными иммуномодулирующими свойствами, поэтому сегодня, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, их популярность возросла.По этой причине существует необходимость биологической и химической стандартизации каждого конкретного образца гуминовых веществ, считает эксперт.Она отметила, что при исследовании гуминовых веществ важно учитывать, что они имеют очень сложную молекулярную структуру и плейотропные фармакологические эффекты. Однако на основании большого количества экспериментальных данных и многолетней работы, ученые СибГМУ создали математическую модель на основе многослойного перцептрона (MLP), которая позволяет оценить иммуномодулирующую активность гуминовых веществ с высокой степенью достоверности на основе данных электронной и инфракрасной спектроскопии.Исследователи из СибГМУ совместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова также изучают антиоксидантную активность гуминовых веществ. Они обнаружили зависимость между количеством определенных структурных фрагментов в молекулах гуминовых веществ и их антиоксидантной активностью против пероксильных радикалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.На сегодняшний день сотрудники СибГМУ проводят обширные исследования гуминовых веществ для использования их в медицине. Совместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова на основе гуминовых веществ они разрабатывают бионаноматериалы и биокомплексы с различными металлами, которые обладают антимикробными и ранозаживляющими свойствами, а также для лечения железодефицитных состояний.Исследования поддержаны совместным грантом Российского научного фонда (№ 20-65-47052).

https://ria.ru/20211223/sibgmu-1764924563.html

https://ria.ru/20211214/sgu-1763516440.html

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томск, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, наука