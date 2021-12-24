https://ria.ru/20211224/shtraf-1765396023.html

Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов

Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов - РИА Новости, 24.12.2021

Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов

Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:14

2021-12-24T18:14

2021-12-24T18:30

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

происшествия

технологии

google

россия

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи материалов с запрещенной в России информацией, сообщил Роскомнадзор.В пятницу в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta."На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram ... У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов ... Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211001/borba-1752711673.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, происшествия, технологии, google, россия, meta (метавселенная)