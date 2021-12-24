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Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов - РИА Новости, 24.12.2021
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов
Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:14
2021-12-24T18:30
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи материалов с запрещенной в России информацией, сообщил Роскомнадзор.В пятницу в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta."На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram ... У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов ... Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, происшествия, технологии, google, россия, meta (метавселенная)
18:14 24.12.2021 (обновлено: 18:30 24.12.2021)
 
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов

РКН пригрозил Meta и Google повторно наложить оборотный штраф за неудаленную информацию

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи материалов с запрещенной в России информацией, сообщил Роскомнадзор.
В пятницу в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.
"На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram ... У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов ... Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов", - говорится в сообщении.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookПроисшествияТехнологииGoogleРоссияMeta (метавселенная)
 
 
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