https://ria.ru/20211224/shtraf-1765396023.html
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов - РИА Новости, 24.12.2021
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов
Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:14
2021-12-24T18:14
2021-12-24T18:30
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
происшествия
технологии
google
россия
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) и Google грозят повторные оборотные штрафы - они все еще не удалили совокупно более 4,6 тысячи материалов с запрещенной в России информацией, сообщил Роскомнадзор.В пятницу в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta."На текущий момент неудаленными остается более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram ... У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов ... Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211001/borba-1752711673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, происшествия, технологии, google, россия, meta (метавселенная)
18:14 24.12.2021 (обновлено: 18:30 24.12.2021)
Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторным наложением оборотных штрафов
РКН пригрозил Meta и Google повторно наложить оборотный штраф за неудаленную информацию