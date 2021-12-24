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Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России
Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России - РИА Новости, 24.12.2021
Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России
Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил председатель... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:10
2021-12-24T16:10
общество
москва
александр хинштейн
госдума рф
google
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы, в России на IT-компанию впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика и полная блокировка на территории России", - сказал Хинштейн журналистам.
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общество, москва, александр хинштейн, госдума рф, google, россия
16:10 24.12.2021
 
Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России

Депутат Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы, в России на IT-компанию впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
"Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика и полная блокировка на территории России", - сказал Хинштейн журналистам.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
14:43
В Google прокомментировали наложенный в России штраф в 7,2 миллиарда рублей
 
ОбществоМоскваАлександр ХинштейнГосдума РФGoogleРоссия
 
 
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