https://ria.ru/20211224/shtraf-1765363535.html

Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России

Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России - РИА Новости, 24.12.2021

Хинштейн заявил, что штраф никак не воспрепятствует работе Google в России

Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил председатель... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:10

2021-12-24T16:10

2021-12-24T16:10

общество

москва

александр хинштейн

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы, в России на IT-компанию впервые наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."Назначение этого штрафа никак не препятствует дальнейшей работе Google, хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика и полная блокировка на территории России", - сказал Хинштейн журналистам.

https://ria.ru/20211224/google-1765339561.html

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общество, москва, александр хинштейн, госдума рф, google, россия