https://ria.ru/20211224/samolet-1765358320.html

В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва

В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва - РИА Новости, 24.12.2021

В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва

Севший в столичном аэропорту "Домодедово" самолет Саратов-Москва через 30 минут после взлета сообщил о разгерметизации на борту, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:52

2021-12-24T15:52

2021-12-24T15:54

происшествия

саратов

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Севший в столичном аэропорту "Домодедово" самолет Саратов-Москва через 30 минут после взлета сообщил о разгерметизации на борту, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании S7."Двадцать четвертого декабря через 30 минут после взлета экипаж рейса S7 1236 Саратов - Москва сообщил о разгерметизации на борту и принял решение снизиться на рекомендованную высоту 3000 метров. Самолет благополучно произвел посадку в "Домодедово" в 15:08 по московскому времени", - сказала представитель."На борту самолета Boeing 737 находилось 102 пассажира и шесть членов экипажа. По факту события проводится расследование", - добавила она.

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