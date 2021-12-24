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В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва
В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва - РИА Новости, 24.12.2021
В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва
Севший в столичном аэропорту "Домодедово" самолет Саратов-Москва через 30 минут после взлета сообщил о разгерметизации на борту, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:52
2021-12-24T15:52
2021-12-24T15:54
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Севший в столичном аэропорту "Домодедово" самолет Саратов-Москва через 30 минут после взлета сообщил о разгерметизации на борту, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании S7."Двадцать четвертого декабря через 30 минут после взлета экипаж рейса S7 1236 Саратов - Москва сообщил о разгерметизации на борту и принял решение снизиться на рекомендованную высоту 3000 метров. Самолет благополучно произвел посадку в "Домодедово" в 15:08 по московскому времени", - сказала представитель."На борту самолета Boeing 737 находилось 102 пассажира и шесть членов экипажа. По факту события проводится расследование", - добавила она.
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происшествия, саратов, москва, s7 airlines, домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы, туризм
15:52 24.12.2021 (обновлено: 15:54 24.12.2021)
В S7 рассказали подробности ЧП на самолете Саратов — Москва
S7: подавший сигнал тревоги самолет Саратов — Москва сообщал о разгерметизации