https://ria.ru/20211224/samolet-1765348482.html
Рейс Саратов — Москва подал сигнал тревоги
СМИ: пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги - РИА Новости, 24.12.2021
Рейс Саратов — Москва подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:17
2021-12-24T15:17
2021-12-24T15:49
происшествия
рязанская область
саратов
москва
домодедово (аэропорт)
boeing 737
новости - туризм
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия".Как уточнят СМИ, лайнер начал снижение и сейчас находится в небе над Рязанской областью.Он должен приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Официального подтверждения этой информации нет.
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происшествия, рязанская область, саратов, москва, домодедово (аэропорт), boeing 737, новости - туризм
15:17 24.12.2021 (обновлено: 15:49 24.12.2021)
СМИ: пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги
"Известия": летевший из Саратова в Москву Boeing 737 подал сигнал тревоги