https://ria.ru/20211224/samolet-1765348482.html

Рейс Саратов — Москва подал сигнал тревоги

СМИ: пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги - РИА Новости, 24.12.2021

Рейс Саратов — Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:17

2021-12-24T15:17

2021-12-24T15:49

происшествия

рязанская область

саратов

москва

домодедово (аэропорт)

boeing 737

новости - туризм

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия".Как уточнят СМИ, лайнер начал снижение и сейчас находится в небе над Рязанской областью.Он должен приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Официального подтверждения этой информации нет.

https://ria.ru/20211202/samolet-1761750385.html

рязанская область

саратов

москва

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происшествия, рязанская область, саратов, москва, домодедово (аэропорт), boeing 737, новости - туризм