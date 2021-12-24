Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/samolet-1765348482.html
Рейс Саратов — Москва подал сигнал тревоги
СМИ: пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги - РИА Новости, 24.12.2021
Рейс Саратов — Москва подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:17
2021-12-24T15:49
происшествия
рязанская область
саратов
москва
домодедово (аэропорт)
boeing 737
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия".Как уточнят СМИ, лайнер начал снижение и сейчас находится в небе над Рязанской областью.Он должен приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Официального подтверждения этой информации нет.
https://ria.ru/20211202/samolet-1761750385.html
рязанская область
саратов
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, саратов, москва, домодедово (аэропорт), boeing 737, новости - туризм
15:17 24.12.2021 (обновлено: 15:49 24.12.2021)
 
СМИ: пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги

"Известия": летевший из Саратова в Москву Boeing 737 подал сигнал тревоги

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета, сообщают "Известия".
Как уточнят СМИ, лайнер начал снижение и сейчас находится в небе над Рязанской областью.
Он должен приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Официального подтверждения этой информации нет.
Реконструированный аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:01
Летевший из Магадана в Новосибирск самолет экстренно сел в Иркутске
 
ПроисшествияРязанская областьСаратовМоскваДомодедово (аэропорт)Boeing 737Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Лента новостейМолния
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"