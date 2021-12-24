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https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html
Саакашвили разъярило желание Грузии броситься в объятия России
Саакашвили пожаловался на стремление Грузии сблизиться с Россией - РИА Новости, 24.12.2021
Саакашвили разъярило желание Грузии броситься в объятия России
Грузия теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией, об этом заявил экс-президент страны Михаила Саакашвили в своем "западном манифесте",... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:37
2021-12-24T07:37
в мире
грузия
михаил саакашвили
нато
верховная рада украины
прибалтика
елизавета ясько
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Грузия теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией, об этом заявил экс-президент страны Михаила Саакашвили в своем "западном манифесте", опубликованном в его Facebook.Как утверждает Саакашвили, в Грузии якобы все громче звучат "разговоры об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений". По его мнению, в страну было якобы внедрено большое количество "агентов российских спецслужб", а грузинское телерадиопространство заполнено российскими "контентом и пропагандой".По словам экс-президента, проекты круизных терминалов и глубоководного порта, которые должны были стать для Грузии "окном в Европу", были свернуты, а "главным инфраструктурным проектом" вместо этого якобы стало строительство в Россию новой дороги, "не имеющей экономического значения" для Тбилиси."Грузия была лидером среди стран Восточного партнерства ЕС, сегодня она значительно отстает от Молдовы и Украины по темпам сближения с ЕС… Чаще всего в Брюсселе в адрес Грузии звучат слова "разочарование" и "усталость", что на дипломатическом языке означает регресс и отклонение от взятого курса. Снижение темпов и активности также очевидно в плане интеграции в НАТО", - посетовал Саакашвили.Как утверждает политик, доля Грузии в торговле с ЕС составляет всего 25%, при этом страна якобы стала "намного более зависимой от российского рынка".Саакашвили призвал "реактивировать процесс европейской и евроатлантической интеграции" Грузии и улучшать отношения с "бескорыстными союзниками по ЕС и НАТО" — странами Прибалтики и Вышеградской группы. "До наступления политически благоприятного момента необходимо продолжать углублять отношения с НАТО и наращивать техническое сотрудничество. Крайне важно быть фактически готовым обеспечить инфраструктурную интеграцию с НАТО в кратчайшие сроки после принятия политического решения о членстве", - добавил он.Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области задержали на родине 1 октября. Он вернулся в страну незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Как ранее заявила депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько, у политика в тюрьме начались проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/saakashvili-1763753108.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, нато, верховная рада украины, прибалтика, елизавета ясько, россия, задержание саакашвили в грузии
07:37 24.12.2021
 
Саакашвили пожаловался на стремление Грузии сблизиться с Россией

Экс-президент Саакашвили: Грузия все больше сближается с Россией в ущерб интеграции с ЕС

© REUTERS / Irakli Gedenidze/PoolМихаил Саакашвили в суде
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze/Pool
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Грузия теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией, об этом заявил экс-президент страны Михаила Саакашвили в своем "западном манифесте", опубликованном в его Facebook.
Как утверждает Саакашвили, в Грузии якобы все громче звучат "разговоры об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений". По его мнению, в страну было якобы внедрено большое количество "агентов российских спецслужб", а грузинское телерадиопространство заполнено российскими "контентом и пропагандой".
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По словам экс-президента, проекты круизных терминалов и глубоководного порта, которые должны были стать для Грузии "окном в Европу", были свернуты, а "главным инфраструктурным проектом" вместо этого якобы стало строительство в Россию новой дороги, "не имеющей экономического значения" для Тбилиси.
"Грузия была лидером среди стран Восточного партнерства ЕС, сегодня она значительно отстает от Молдовы и Украины по темпам сближения с ЕС… Чаще всего в Брюсселе в адрес Грузии звучат слова "разочарование" и "усталость", что на дипломатическом языке означает регресс и отклонение от взятого курса. Снижение темпов и активности также очевидно в плане интеграции в НАТО", - посетовал Саакашвили.
Как утверждает политик, доля Грузии в торговле с ЕС составляет всего 25%, при этом страна якобы стала "намного более зависимой от российского рынка".
Саакашвили призвал "реактивировать процесс европейской и евроатлантической интеграции" Грузии и улучшать отношения с "бескорыстными союзниками по ЕС и НАТО" — странами Прибалтики и Вышеградской группы. "До наступления политически благоприятного момента необходимо продолжать углублять отношения с НАТО и наращивать техническое сотрудничество. Крайне важно быть фактически готовым обеспечить инфраструктурную интеграцию с НАТО в кратчайшие сроки после принятия политического решения о членстве", - добавил он.
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Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области задержали на родине 1 октября. Он вернулся в страну незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Как ранее заявила депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько, у политика в тюрьме начались проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиНАТОВерховная Рада УкраиныПрибалтикаЕлизавета ЯськоРоссияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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