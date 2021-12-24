https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1765368932.html

Российские католики и протестанты рассказали, как празднуют Рождество

Российские католики и протестанты рассказали, как празднуют Рождество - РИА Новости, 24.12.2021

Российские католики и протестанты рассказали, как празднуют Рождество

Рождество Христово, которое отмечают в ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической, ряде православных церквей, а также некоторые протестанты, верующие в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:00

2021-12-24T20:00

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Рождество Христово, которое отмечают в ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической, ряде православных церквей, а также некоторые протестанты, верующие в основном проводят в кругу семьи, рассказали РИА Новости опрошенные священники, отметив, что самое главное в Рождество – это радость.Дата РождестваВ ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.Семейный праздник"Рождество – это яркий, семейный праздник, но не из-за сентиментальных причин, а богословских: Бог, пожелав воплотиться и прийти на землю, сделал это в семье – святом семействе из Назарета. В этот день члены семей, которые, может быть, долгое время не видели друг друга, собираются за рождественским столом, желают друг другу всего самого лучшего, просят прощения за обиды", - рассказал РИА Новости генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.В этот день он пожелал верующим "вспомнить о том, что у каждого из нас есть семья, если не мужья, жены и дети, то, может быть родители, братья, сестры" и использовать это время для общения.Говоря о рождественских традициях, священник отметил, что очень часто у разных народов в этот праздник на столе – рождественский хлеб. "Преломляя его, делясь им, с добрыми пожеланиями, люди принимают в свое сердце эту рождественскую радость. Также в традициях Рождества – колядки – песни духовного содержания, которые прекрасно исполнять в семейном кругу или с друзьями. Мы собираемся с верующими, поем их на разных языках, не совсем иногда даже понимая содержание, но чувствуя, что все их объединяет радость от пришествия в мир Христа Спасителя", - заключил представитель Архиепархии.Светлый вечерПо-разному отмечают сочельник протестанты. Так, например, у лютеран он еще называется "святой вечер", когда в храмах совершается торжественное богослужение."Это одно из самых главных богослужений в году. Церковь празднично украшают горящий адвентский венок, рождественская ель, Вифлеемская звезда, вертеп. Дети показывают рождественскую сценку. На богослужении Сочельника читаются ветхозаветные пророчества о рождении Спасителя и Рождественское Евангелие, звучат торжественные молитвы, обращенные к тайне боговоплощения, и поются традиционные рождественские хоралы. В завершение службы в храме гасится свет, прихожане зажигают свечи и поют Stille Nacht – "Тихая ночь", - рассказал РИА Новости канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер.В отличие от лютеран, которые празднуют Рождество 25 декабря, российские евангельские христиане отмечают Рождество дважды - в ночь с 24 на 25 и 25-го весь день, а также вместе с Русской православной церковью - 7 января, пояснил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) - РОСХВЕ Сергей Ряховский.Время радости"В России мы празднуем дважды: это старая добрая традиция. Ведь точная дата рождения Христа не известна. В Библии мы не находим прямых указаний о необходимости отмечать этот праздник определенным образом и в определенное время. Некоторые общины РОСХВЕ отметят праздник 26 декабря на воскресном богослужении, так как оно в этом году выпадает на следующий день после Рождества. В то же время торжественные рождественские богослужения совершают как правило 7 января. Это одно из главных событий в жизни каждой общины, к которому готовятся заранее", - сказал Ряховский.Само Рождество - это праздник о семье, поэтому 25 декабря, как правило, это рабочий день, верующие встречают дома в кругу семьи: "поют рождественские песни, читают по очереди соответствующие места из Священного Писания и дарят друг-другу подарки", и лишь "иногда в это время проводят молитвенные или праздничные служения".По его словам, определенной традиции праздновать сочельник 24 декабря в российских церквях нет, но люди обычно собираются вместе за столом, особенно учитывая то, что Рождественского поста у пятидесятников нет (самый длинный – трехдневный, перед Пасхой)."В Рождество и перед ним мы не томим плоть, а славим Господа, благодарим Отца Небесного за то, что послал Сына. Это радостное время: люди ходят друг к другу в гости, на окнах выставляют электрические свечи. Если Вы увидите перед Рождеством свечи в окнах, это, возможно, протестанты", - пояснил епископ.Ряховский уточнил, что у протестантов, особенно у евангельских общин, есть обычай в течение четырех недель до Рождества по воскресеньям зажигать свечи: их называют Вифлеемская, Пророческая, Рождественская, Ангельская и Постушачья.А новогодние каникулы евангельские церкви проводят рождественские концерты для детей и взрослых, занимаются благотворительностью и социальным служением, например, с выступлениями и подарками посещают детские дома и дома престарелых."Все Рождество – это время радости. Мы вспоминаем и радуемся тому, что такое чудо, как Боговоплощение, вообще произошло. "Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти", - пишет апостол Павел. Самое главное в Рождество – это радость. "Mary Сhristmas" - то есть счастливого Рождества!" - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html

https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1764806739.html

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справки, сша, москва, сергей ряховский, русская православная церковь, рождество христово, римско-католическая церковь, россия