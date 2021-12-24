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Забыть о Христе и Марии. Кто хочет отменить Рождество в Европе
Забыть о Христе и Марии. Кто хочет отменить Рождество в Европе - РИА Новости, 24.12.2021
Забыть о Христе и Марии. Кто хочет отменить Рождество в Европе
В Еврокомиссии обсуждают новый политкорректный язык. Чиновникам не нравятся гендерные термины, христианские имена и даже слово "Рождество". Разговорам о том,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:00
2021-12-24T07:56
италия
ватикан
франция
еврокомиссия
сильвио берлускони
маттео сальвини
европарламент
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В Еврокомиссии обсуждают новый политкорректный язык. Чиновникам не нравятся гендерные термины, христианские имена и даже слово "Рождество". Разговорам о том, как сделать Европу максимально толерантной, не первый год. Сомнения вызвали уже и рождественские елки — ставить их или нет. Но, похоже, старые добрые традиции пока сильнее. О праздниках не вслух В конце октября еврокомиссар по вопросам равноправия Элена Далли представила 30-страничный регламент проекта для чиновников ЕК. "Руководящие принципы Еврокомиссии по инклюзивной коммуникации" — это инструкция для сотрудников, как использовать гендерно-нейтральные и ЛГБТ-дружественные речевые обороты. Идеологом документа считают главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая регулярно говорит о важности создания "Союза равноправия" в Европе.Авторы призвали оценивать человека "независимо от пола, расового или этнического происхождения, религии, убеждений, здоровья, возраста и сексуальной ориентации". Например, не обращаться к аудитории "дамы и господа", использовать выражение "уважаемые коллеги". А вместо "мисс" или "миссис" — нейтральное Ms. Вычищать речь от "гендерных слов". "Искусственный" (man-made, в буквальном переводе "сделанный мужчиной") рекомендовали заменить эпитетом "синтетический".Не обошли вниманием и религиозные нормы. Комиссары советуют не использовать имена христианского происхождения в примерах: "Малика и Хулио" лучше "Марии и Иоанна" для описания условной международной пары. Малика — ближневосточное имя с арабскими корнями. Заходя еще дальше, языковые реформаторы избегают нарратива о религиозных торжествах. "Не все люди христиане, и не все христиане отмечают праздники в одни и те же даты", — поясняют в инструкции. Персоналу ЕК вместо слова "Рождество" следует говорить или писать просто "праздники"."Руководящие принципы" — внутренний документ. И он бы не коснулся простых европейцев, неполиткорректно поздравляющих друг друга с Рождеством. Но когда содержание попало в итальянский таблоид Il Giornale, это привело к потоку ругани в социальных сетях.Сезонная вераДепутат Европарламента Софи инт Велд поддержала коллег из ЕК: "Европейские институты должны быть строго нейтральными. А большинство европейцев нерелигиозны".Это утверждение слегка расходится с результатами исследования американского научного центра Pew. Правда, за 2018 год — совсем свежих данных нет. Тогда в 15 странах Западной Европы большинство респондентов назвали себя христианами. При этом 91 процент — крещеные, а свыше половины заявили о своей вере в Бога. Правда, после уточняющих вопросов только каждый седьмой признался, что верит "с абсолютной убежденностью". Многие редко посещают церковь — или не ходят вовсе. Шесть лет назад Pew называл христианство крупнейшей религией мира: тогда ее исповедовала почти треть населения Земли. Но цифры показывали, что в Европе число христиан уменьшается.Тот же ресурс сообщает, что с каждым годом все меньше жителей Америки и Европы ассоциируют Рождество с религией и все больше людей воспринимают его, как "отголосок традиции". Похожая ситуация и на других материках. Например, в прошлом году в Австралии известный врач Винсент Чандравината написал в фейсбуке "Счастливого Рождества!" В ответ получил массу гневных комментариев за употребление слова "Christmas" — производного от имени Христа. Подписчики подчеркивали: мы не христиане. Доктор вынужден был парировать: "Откуда мне знать, что многие считают праздник религиозным?" Но пост не отредактировал. И даже правительства Старого Света всерьез обсуждали, как привести официальный язык в соответствие с новомодными трендами. В британском парламенте дискутировали о корректном поздравлении: вместо Merry Christmas! ("Счастливого Рождества!") на вывесках и открытках предлагали писать Season's Greetings! ("С сезонным праздником!").Псевдозапреты и псевдочиновникиНо, разумеется, дальше разговоров в консервативной Британии дело не зашло. Немного продвинулись власти Бельгии: в 2012-м они переименовали рождественские гуляния в "зимние удовольствия". Однако к самому празднику это не относилось, только к некоторым общественным мероприятиям. Слово "Рождество" никуда не исчезло: его легко найти и на официальном сайте Бельгии, и на многочисленных туристических страницах.Далеки от действительности и высказывания нескольких блогеров о том, что с улиц страны исчезли рождественские елки. Действительно, в Брюсселе на главной площади в начале 2010-х выставили экраны с трансляцией зимних пейзажей. Затем появилась кубистическая псевдоелка из стекла и металла. Но эти решения были продиктованы заботой об экологии. Позже на площадь вернулось настоящее дерево.В других странах Европы власти не рискнули отменить Рождество — разве что ввели ограничения из-за пандемии. Паника, как это часто бывает, растет из интернета: в Сети немало фейковых публикаций на тему придуманных запретов. Например, несколько лет назад во Франции будто бы ограничили большие скопления людей в канун праздника, чтобы не возмущать мусульман. Авторы статей ссылаются на несуществующий материал Le Figaro и вымышленную "пресс-секретаршу мэрии Парижа" — естественно, с восточным именем.Еще забавнее — растиражированное в интернете утверждение, что власти Швеции покусились на традиционный глёг, вариант глинтвейна, и перестали продавать его из-за "неполиткорретности" Рождества. На самом деле он стал жертвой совсем других нормативов Евросоюза: в ароматизированных винах не должно содержаться иного сырья, кроме полученного из винограда. Виски или ром, которые входят в состав глёга, под эту норму не подпадают. Однако его вполне можно купить в алкомаркетах Швеции — под названием "крепленый напиток".Конечно, нет дыма без огня, и конфликтная ситуация вокруг празднования Рождества в Европе действительно была. Но всего один раз и еще в 2012-м. В датском городе Коккедал, где большинство населения — азиатские мигранты, чиновники не захотели покупать елку на главную площадь. Возражали местные мусульмане. Скандалы закончились драками, в том числе, по некоторым данным, с участием журналистов. Сотрудница администрации Карин Леегард Хансен, которая защищала рождественские традиции, уехала из города — по ее словам, из-за многочисленных угроз.Правда, елку тогда все же поставили — пусть и невысокую. Сегодня вероятность повторения этой истории в Дании невелика. Новый закон ограничил число проживающих в одном районе мигрантов: не более 30 процентов. "Общество, конечно, на стороне праздника. Но нельзя отрицать кризис европейской идентичности и ценностей либерализма. Существует мнение определенного меньшинства, которое, может быть, и хочет пересмотра терминов, — говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. — Но это совсем не мусульмане. Они толерантны к другим конфессиям, потому что сами религиозны".По мнению Лункина, недовольства в Коккедале не связаны с антихристианскими настроениями: скорее это обычная зависть. Дело, считает он, в самом положении мусульман в Европе — у них не всегда есть мечеть, они недостаточно встроены в общество. И в этой дезинтеграции виноваты не только мигранты, но и европейские власти.Эксперт уверен, что количество христиан в Европе не могло сильно измениться с 2018-го, когда центр Pew проводил опрос. Да, атеистов становится больше, но растет и число активных верующих, а также религиозных общественных организаций, связанных с христианскими конфессиями. "Особенно стабильная картина в странах с прочными протестантскими или католическими традициями: Испания, Италия, Польша, Венгрия", — подчеркивает Лункин.Тост за здравый смысл Мала и вероятность исчезновения слова "Рождество" из речи еврочиновников. По крайней мере, в обозримом будущем. "Руководящие принципы" приняли в штыки. Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, отреагировал так: "Конечно, Европа обязана своей идентичностью многочисленным влияниям. Но надо помнить: возможно, главнейшее из них — христианство".Не промолчали и ультраправые политики, особенно в католической Италии. "Еврокомиссия считает, что празднование Рождества недостаточно инклюзивно, — написала в фейсбуке лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. — Но нашу историю и идентичность нельзя отменить, их нужно уважать". Маттео Сальвини, один из лидеров "Лиги Севера", присоединился к словам Мелони и назвал документ ЕК безумием.Интересно, что позицию Элены Далли не разделяют и в самой Еврокомиссии. Один из чиновников анонимно заявил журналистам: "Желанием сломать основы основ комиссар Далли компенсирует полное отсутствие политического веса. Мир сходит с ума. С Далли мы будем жить при сюрреализме! (намек на Сальвадора Дали и его художественный стиль. — Прим. ред.)". К лагерю критиков присоединились депутаты Европарламента из фракции "Европа наций и свобод". "Мы бы предпочли, чтобы ЕС использовал деньги граждан для решения гораздо более конкретных и неотложных вопросов. Будем защищать иудейско-христианские ценности Европы и священную свободу выражения мнений", — говорится в их совместном заявлении.В итоге Элена Далли отступила и отозвала документ, но обещает подготовить "зрелую версию". "Да здравствует Европа здравого смысла!" — написал в твиттере близкий друг бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и бывший президент Европарламента Антонио Таяни. И можно не сомневаться — многие разделили с ним радость.
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италия, ватикан, франция, еврокомиссия, сильвио берлускони, маттео сальвини, европарламент
08:00 24.12.2021
 

Забыть о Христе и Марии. Кто хочет отменить Рождество в Европе

© REUTERS / Peter NichollsМужчина в карнавальном рождественском костюме в Лондоне
Мужчина в карнавальном рождественском костюме в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В Еврокомиссии обсуждают новый политкорректный язык. Чиновникам не нравятся гендерные термины, христианские имена и даже слово "Рождество". Разговорам о том, как сделать Европу максимально толерантной, не первый год. Сомнения вызвали уже и рождественские елки — ставить их или нет. Но, похоже, старые добрые традиции пока сильнее.

О праздниках не вслух

В конце октября еврокомиссар по вопросам равноправия Элена Далли представила 30-страничный регламент проекта для чиновников ЕК. "Руководящие принципы Еврокомиссии по инклюзивной коммуникации" — это инструкция для сотрудников, как использовать гендерно-нейтральные и ЛГБТ-дружественные речевые обороты. Идеологом документа считают главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая регулярно говорит о важности создания "Союза равноправия" в Европе.
Авторы призвали оценивать человека "независимо от пола, расового или этнического происхождения, религии, убеждений, здоровья, возраста и сексуальной ориентации". Например, не обращаться к аудитории "дамы и господа", использовать выражение "уважаемые коллеги". А вместо "мисс" или "миссис" — нейтральное Ms. Вычищать речь от "гендерных слов". "Искусственный" (man-made, в буквальном переводе "сделанный мужчиной") рекомендовали заменить эпитетом "синтетический".
© AP Photo / Yves HermanЕврокомиссар по вопросам равноправия Элена Далли на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Еврокомиссар по вопросам равноправия Элена Далли на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Yves Herman
Еврокомиссар по вопросам равноправия Элена Далли на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Не обошли вниманием и религиозные нормы. Комиссары советуют не использовать имена христианского происхождения в примерах: "Малика и Хулио" лучше "Марии и Иоанна" для описания условной международной пары. Малика — ближневосточное имя с арабскими корнями.
Заходя еще дальше, языковые реформаторы избегают нарратива о религиозных торжествах. "Не все люди христиане, и не все христиане отмечают праздники в одни и те же даты", — поясняют в инструкции. Персоналу ЕК вместо слова "Рождество" следует говорить или писать просто "праздники".
"Руководящие принципы" — внутренний документ. И он бы не коснулся простых европейцев, неполиткорректно поздравляющих друг друга с Рождеством. Но когда содержание попало в итальянский таблоид Il Giornale, это привело к потоку ругани в социальных сетях.

Сезонная вера

Депутат Европарламента Софи инт Велд поддержала коллег из ЕК: "Европейские институты должны быть строго нейтральными. А большинство европейцев нерелигиозны".
Это утверждение слегка расходится с результатами исследования американского научного центра Pew. Правда, за 2018 год — совсем свежих данных нет. Тогда в 15 странах Западной Европы большинство респондентов назвали себя христианами. При этом 91 процент — крещеные, а свыше половины заявили о своей вере в Бога. Правда, после уточняющих вопросов только каждый седьмой признался, что верит "с абсолютной убежденностью". Многие редко посещают церковь — или не ходят вовсе.
Шесть лет назад Pew называл христианство крупнейшей религией мира: тогда ее исповедовала почти треть населения Земли. Но цифры показывали, что в Европе число христиан уменьшается.
© AP Photo / Andrew MedichiniРождественский вертеп в Ватикане
Рождественский вертеп в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Рождественский вертеп в Ватикане
Тот же ресурс сообщает, что с каждым годом все меньше жителей Америки и Европы ассоциируют Рождество с религией и все больше людей воспринимают его, как "отголосок традиции". Похожая ситуация и на других материках. Например, в прошлом году в Австралии известный врач Винсент Чандравината написал в фейсбуке "Счастливого Рождества!" В ответ получил массу гневных комментариев за употребление слова "Christmas" — производного от имени Христа. Подписчики подчеркивали: мы не христиане. Доктор вынужден был парировать: "Откуда мне знать, что многие считают праздник религиозным?" Но пост не отредактировал.
И даже правительства Старого Света всерьез обсуждали, как привести официальный язык в соответствие с новомодными трендами. В британском парламенте дискутировали о корректном поздравлении: вместо Merry Christmas! ("Счастливого Рождества!") на вывесках и открытках предлагали писать Season's Greetings! ("С сезонным праздником!").

Псевдозапреты и псевдочиновники

Но, разумеется, дальше разговоров в консервативной Британии дело не зашло. Немного продвинулись власти Бельгии: в 2012-м они переименовали рождественские гуляния в "зимние удовольствия". Однако к самому празднику это не относилось, только к некоторым общественным мероприятиям. Слово "Рождество" никуда не исчезло: его легко найти и на официальном сайте Бельгии, и на многочисленных туристических страницах.
Далеки от действительности и высказывания нескольких блогеров о том, что с улиц страны исчезли рождественские елки. Действительно, в Брюсселе на главной площади в начале 2010-х выставили экраны с трансляцией зимних пейзажей. Затем появилась кубистическая псевдоелка из стекла и металла. Но эти решения были продиктованы заботой об экологии. Позже на площадь вернулось настоящее дерево.
© REUTERS / Hannibal HanschkeРождественская ярмарка в Берлине
Рождественская ярмарка в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Рождественская ярмарка в Берлине
В других странах Европы власти не рискнули отменить Рождество — разве что ввели ограничения из-за пандемии. Паника, как это часто бывает, растет из интернета: в Сети немало фейковых публикаций на тему придуманных запретов. Например, несколько лет назад во Франции будто бы ограничили большие скопления людей в канун праздника, чтобы не возмущать мусульман. Авторы статей ссылаются на несуществующий материал Le Figaro и вымышленную "пресс-секретаршу мэрии Парижа" — естественно, с восточным именем.
Еще забавнее — растиражированное в интернете утверждение, что власти Швеции покусились на традиционный глёг, вариант глинтвейна, и перестали продавать его из-за "неполиткорретности" Рождества. На самом деле он стал жертвой совсем других нормативов Евросоюза: в ароматизированных винах не должно содержаться иного сырья, кроме полученного из винограда. Виски или ром, которые входят в состав глёга, под эту норму не подпадают. Однако его вполне можно купить в алкомаркетах Швеции — под названием "крепленый напиток".
© AFP 2021 / Mats AstrandСоломенный рождественский козел Евлебокен в Евле, Швеция
Соломенный рождественский козел Евлебокен в Евле, Швеция - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Mats Astrand
Соломенный рождественский козел Евлебокен в Евле, Швеция
Конечно, нет дыма без огня, и конфликтная ситуация вокруг празднования Рождества в Европе действительно была. Но всего один раз и еще в 2012-м. В датском городе Коккедал, где большинство населения — азиатские мигранты, чиновники не захотели покупать елку на главную площадь. Возражали местные мусульмане. Скандалы закончились драками, в том числе, по некоторым данным, с участием журналистов. Сотрудница администрации Карин Леегард Хансен, которая защищала рождественские традиции, уехала из города — по ее словам, из-за многочисленных угроз.
Правда, елку тогда все же поставили — пусть и невысокую. Сегодня вероятность повторения этой истории в Дании невелика. Новый закон ограничил число проживающих в одном районе мигрантов: не более 30 процентов.
"Общество, конечно, на стороне праздника. Но нельзя отрицать кризис европейской идентичности и ценностей либерализма. Существует мнение определенного меньшинства, которое, может быть, и хочет пересмотра терминов, — говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. — Но это совсем не мусульмане. Они толерантны к другим конфессиям, потому что сами религиозны".
Участники акции против про-иммигрантской политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине. 2 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 28.12.2018
28 декабря 2018, 08:00
Налог на мечеть. Взбунтуются ли мусульмане Европы
По мнению Лункина, недовольства в Коккедале не связаны с антихристианскими настроениями: скорее это обычная зависть. Дело, считает он, в самом положении мусульман в Европе — у них не всегда есть мечеть, они недостаточно встроены в общество. И в этой дезинтеграции виноваты не только мигранты, но и европейские власти.
Эксперт уверен, что количество христиан в Европе не могло сильно измениться с 2018-го, когда центр Pew проводил опрос. Да, атеистов становится больше, но растет и число активных верующих, а также религиозных общественных организаций, связанных с христианскими конфессиями. "Особенно стабильная картина в странах с прочными протестантскими или католическими традициями: Испания, Италия, Польша, Венгрия", — подчеркивает Лункин.

Тост за здравый смысл

Мала и вероятность исчезновения слова "Рождество" из речи еврочиновников. По крайней мере, в обозримом будущем. "Руководящие принципы" приняли в штыки. Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, отреагировал так: "Конечно, Европа обязана своей идентичностью многочисленным влияниям. Но надо помнить: возможно, главнейшее из них — христианство".
© REUTERS / Arnd WiegmannПолиция патрулирует рождественскую ярмарку в Страсбурге, Франция
Полиция патрулирует рождественскую ярмарку в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Полиция патрулирует рождественскую ярмарку в Страсбурге, Франция
Не промолчали и ультраправые политики, особенно в католической Италии. "Еврокомиссия считает, что празднование Рождества недостаточно инклюзивно, — написала в фейсбуке лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. — Но нашу историю и идентичность нельзя отменить, их нужно уважать". Маттео Сальвини, один из лидеров "Лиги Севера", присоединился к словам Мелони и назвал документ ЕК безумием.
Интересно, что позицию Элены Далли не разделяют и в самой Еврокомиссии. Один из чиновников анонимно заявил журналистам: "Желанием сломать основы основ комиссар Далли компенсирует полное отсутствие политического веса. Мир сходит с ума. С Далли мы будем жить при сюрреализме! (намек на Сальвадора Дали и его художественный стиль. — Прим. ред.)".
К лагерю критиков присоединились депутаты Европарламента из фракции "Европа наций и свобод". "Мы бы предпочли, чтобы ЕС использовал деньги граждан для решения гораздо более конкретных и неотложных вопросов. Будем защищать иудейско-христианские ценности Европы и священную свободу выражения мнений", — говорится в их совместном заявлении.
В итоге Элена Далли отступила и отозвала документ, но обещает подготовить "зрелую версию". "Да здравствует Европа здравого смысла!" — написал в твиттере близкий друг бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони и бывший президент Европарламента Антонио Таяни. И можно не сомневаться — многие разделили с ним радость.
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ИталияВатиканФранцияЕврокомиссияСильвио БерлускониМаттео СальвиниЕвропарламент
 
 
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