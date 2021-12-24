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Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано" - РИА Новости, 24.12.2021
Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
Схема решения проблем с долгами "Роснано" выработана, компании будет оказана поддержка, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:59
2021-12-24T09:59
экономика
анатолий чубайс
андрей белоусов
роснано
сколково
сергей куликов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Схема решения проблем с долгами "Роснано" выработана, компании будет оказана поддержка, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes."Поддержка оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами "Роснано", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли компании оказана поддержка правительства.По его словам, никаких дефолтов компании не будет. Проблема состоит в том, что "Роснано" в ближайшие годы будет сама себя есть: она будет выходить из активов, а все деньги тратить на погашение долгов. При этом, такой институт, как "Роснано" - нужен, заявил Белоусов."У нас катастрофически не хватает институтов развития, ориентированных на зрелые компании. Тех, кто поддерживает стартапы на ранних этапах, у нас достаточно. Фонд Бортника, "Сколково", еще ряд институтов. А когда компания попадает в "долину смерти" и ей нужен переход на следующий уровень, когда ей нужно масштабироваться, привлекать инвестиции — тут явная нехватка поддержки. Вот создан Фонд фондов. И я считаю, что было бы здорово, чтобы "Роснано" сохранилась как институт, ориентированный на этот сегмент", - заявил он.Ситуация с долгами компании "Роснано" непростая, но у нового руководства есть карт-бланш на ее изучение, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. По его словам, компания в целом является жизнеспособной, но она сама должна поработать со своими кредиторами, а не государство."Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. А в середине декабря компания уведомила, что продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.
https://ria.ru/20211215/rosnano-1763766311.html
https://ria.ru/20211201/rosnano-1761637707.html
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экономика, анатолий чубайс, андрей белоусов, роснано, сколково, сергей куликов
09:59 24.12.2021
 
Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"

Первый вице-премьер Белоусов: схема решения проблем с долгами "Роснано" выработана

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Схема решения проблем с долгами "Роснано" выработана, компании будет оказана поддержка, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes.
"Поддержка оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами "Роснано", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли компании оказана поддержка правительства.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 03:13
РБК: "Роснано" потребовала признать недействительными договоры с банками
По его словам, никаких дефолтов компании не будет. Проблема состоит в том, что "Роснано" в ближайшие годы будет сама себя есть: она будет выходить из активов, а все деньги тратить на погашение долгов. При этом, такой институт, как "Роснано" - нужен, заявил Белоусов.
"У нас катастрофически не хватает институтов развития, ориентированных на зрелые компании. Тех, кто поддерживает стартапы на ранних этапах, у нас достаточно. Фонд Бортника, "Сколково", еще ряд институтов. А когда компания попадает в "долину смерти" и ей нужен переход на следующий уровень, когда ей нужно масштабироваться, привлекать инвестиции — тут явная нехватка поддержки. Вот создан Фонд фондов. И я считаю, что было бы здорово, чтобы "Роснано" сохранилась как институт, ориентированный на этот сегмент", - заявил он.
Вывеска компании Роснано у входа в здание офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:57
"Роснано" погасило облигации на 4,5 миллиарда рублей
Ситуация с долгами компании "Роснано" непростая, но у нового руководства есть карт-бланш на ее изучение, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. По его словам, компания в целом является жизнеспособной, но она сама должна поработать со своими кредиторами, а не государство.
"Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. А в середине декабря компания уведомила, что продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.
АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 13:28
Чубайс рассказал, о чем попросил Путина перед уходом из "Роснано"
 
ЭкономикаАнатолий ЧубайсАндрей БелоусовРоснаноСколковоСергей Куликов
 
 
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