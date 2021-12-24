Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
Первый вице-премьер Белоусов: схема решения проблем с долгами "Роснано" выработана
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Схема решения проблем с долгами "Роснано" выработана, компании будет оказана поддержка, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью Forbes.
"Поддержка оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами "Роснано", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли компании оказана поддержка правительства.
По его словам, никаких дефолтов компании не будет. Проблема состоит в том, что "Роснано" в ближайшие годы будет сама себя есть: она будет выходить из активов, а все деньги тратить на погашение долгов. При этом, такой институт, как "Роснано" - нужен, заявил Белоусов.
"У нас катастрофически не хватает институтов развития, ориентированных на зрелые компании. Тех, кто поддерживает стартапы на ранних этапах, у нас достаточно. Фонд Бортника, "Сколково", еще ряд институтов. А когда компания попадает в "долину смерти" и ей нужен переход на следующий уровень, когда ей нужно масштабироваться, привлекать инвестиции — тут явная нехватка поддержки. Вот создан Фонд фондов. И я считаю, что было бы здорово, чтобы "Роснано" сохранилась как институт, ориентированный на этот сегмент", - заявил он.
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Ситуация с долгами компании "Роснано" непростая, но у нового руководства есть карт-бланш на ее изучение, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. По его словам, компания в целом является жизнеспособной, но она сама должна поработать со своими кредиторами, а не государство.
"Роснано" в середине ноября сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга. А в середине декабря компания уведомила, что продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств. При этом на фоне ведущихся переговоров с кредиторами компания продолжает выполнять свои обязательства по публичным займам.
АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.
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