https://ria.ru/20211224/risdiplam-1765345772.html
Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств
Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств - РИА Новости, 24.12.2021
Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств
Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат Рисдиплам, необходимый пациентам со СМА, теперь люди с таким диагнозом... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:06
2021-12-24T15:06
2021-12-24T15:15
общество
михаил мишустин
правительство рф
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат Рисдиплам, необходимый пациентам со СМА, теперь люди с таким диагнозом смогут получать лекарство бесплатно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."Одно из значимых решений – это добавление в список препарата Рисдиплам, который нужен для помощи людям с диагнозом СМА. Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество, россия
15:06 24.12.2021 (обновлено: 15:15 24.12.2021)
Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств
Мишустин: препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств