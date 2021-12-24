https://ria.ru/20211224/risdiplam-1765345772.html

Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств

Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств - РИА Новости, 24.12.2021

Препарат для лечения СМА "Рисдиплам" включили в перечень важнейших лекарств

Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат Рисдиплам, необходимый пациентам со СМА, теперь люди с таким диагнозом... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:06

2021-12-24T15:06

2021-12-24T15:15

общество

михаил мишустин

правительство рф

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат Рисдиплам, необходимый пациентам со СМА, теперь люди с таким диагнозом смогут получать лекарство бесплатно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."Одно из значимых решений – это добавление в список препарата Рисдиплам, который нужен для помощи людям с диагнозом СМА. Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

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общество, михаил мишустин, правительство рф, здоровье - общество, россия