https://ria.ru/20211224/revaktsinatsiya-1765252566.html

Когда следует ревакцинироваться при омикроне

Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации - РИА Новости, 24.12.2021

Когда следует ревакцинироваться при омикроне

Распространение омикрон-штамма может потребовать от россиян более частой ревакцинации от коронавирусной инфекции, чем раз в полгода, заявил в интервью радио... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T02:08

2021-12-24T02:08

2021-12-24T02:08

распространение коронавируса

общество

вакцинация

николай крючков

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Распространение омикрон-штамма может потребовать от россиян более частой ревакцинации от коронавирусной инфекции, чем раз в полгода, заявил в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Ревакцинацию от COVID-19 российские врачи советуют проводить с интервалом шесть месяцев. Однако омикрон-штамм, уже появившийся в стране, слишком заразен и способен чрезвычайно быстро распространяться, для защиты от этого патогена необходимо постоянно поддерживать в организме высокий уровень антител к коронавирусу, отметил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он считает оптимальным для повторной прививки временное "окно" продолжительностью не более четырех месяцев.Крючков исключает вероятность сохранения в организме того уровня антител, который необходим для защиты от омикрон-штамма, в течение длительного срока."Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от "омикрона" уровень антител сохранится девять, десять или двенадцать месяцев. Таких людей, наверное, не существует", – сказал он.По словам иммунолога, лучший выбор для ревакцинации взрослого человека без серьезных хронических заболеваний – это препарат "Спутник Лайт". Но ослабленным и пожилым людям могут потребоваться обе инъекции "Спутника V" для выработки иммунитета против нового варианта возбудителя COVID-19, полагает он."При отсутствии противопоказаний из того, что есть сейчас в России, я рекомендую препарат "Спутник Лайт". Однократная инъекция даст лучший результат для большинства. Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата "Спутник V". Это моя личная рекомендация", – отметил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Вакцинация кардинально снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211223/omikron-1765106698.html

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общество, вакцинация, николай крючков, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19