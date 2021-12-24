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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/revaktsinatsiya-1765252566.html
Когда следует ревакцинироваться при омикроне
Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации - РИА Новости, 24.12.2021
Когда следует ревакцинироваться при омикроне
Распространение омикрон-штамма может потребовать от россиян более частой ревакцинации от коронавирусной инфекции, чем раз в полгода, заявил в интервью радио... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T02:08
2021-12-24T02:08
распространение коронавируса
общество
вакцинация
николай крючков
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Распространение омикрон-штамма может потребовать от россиян более частой ревакцинации от коронавирусной инфекции, чем раз в полгода, заявил в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Ревакцинацию от COVID-19 российские врачи советуют проводить с интервалом шесть месяцев. Однако омикрон-штамм, уже появившийся в стране, слишком заразен и способен чрезвычайно быстро распространяться, для защиты от этого патогена необходимо постоянно поддерживать в организме высокий уровень антител к коронавирусу, отметил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он считает оптимальным для повторной прививки временное "окно" продолжительностью не более четырех месяцев.Крючков исключает вероятность сохранения в организме того уровня антител, который необходим для защиты от омикрон-штамма, в течение длительного срока."Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от "омикрона" уровень антител сохранится девять, десять или двенадцать месяцев. Таких людей, наверное, не существует", – сказал он.По словам иммунолога, лучший выбор для ревакцинации взрослого человека без серьезных хронических заболеваний – это препарат "Спутник Лайт". Но ослабленным и пожилым людям могут потребоваться обе инъекции "Спутника V" для выработки иммунитета против нового варианта возбудителя COVID-19, полагает он."При отсутствии противопоказаний из того, что есть сейчас в России, я рекомендую препарат "Спутник Лайт". Однократная инъекция даст лучший результат для большинства. Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата "Спутник V". Это моя личная рекомендация", – отметил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.Вакцинация кардинально снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.
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общество, вакцинация, николай крючков, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
02:08 24.12.2021
 
Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации

Иммунолог Крючков предупредил, что при "омикроне" придется ревакцинироваться чаще

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Распространение омикрон-штамма может потребовать от россиян более частой ревакцинации от коронавирусной инфекции, чем раз в полгода, заявил в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.
Ревакцинацию от COVID-19 российские врачи советуют проводить с интервалом шесть месяцев. Однако омикрон-штамм, уже появившийся в стране, слишком заразен и способен чрезвычайно быстро распространяться, для защиты от этого патогена необходимо постоянно поддерживать в организме высокий уровень антител к коронавирусу, отметил генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он считает оптимальным для повторной прививки временное "окно" продолжительностью не более четырех месяцев.
"Никаких если уже нет. Омикрон-штамм коронавируса уже пришел в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдет дальше. С учетом того, что мы знаем о темпе распространения "омикрона" и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев", – советует иммунолог.
Крючков исключает вероятность сохранения в организме того уровня антител, который необходим для защиты от омикрон-штамма, в течение длительного срока.
"Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от "омикрона" уровень антител сохранится девять, десять или двенадцать месяцев. Таких людей, наверное, не существует", – сказал он.
По словам иммунолога, лучший выбор для ревакцинации взрослого человека без серьезных хронических заболеваний – это препарат "Спутник Лайт". Но ослабленным и пожилым людям могут потребоваться обе инъекции "Спутника V" для выработки иммунитета против нового варианта возбудителя COVID-19, полагает он.
"При отсутствии противопоказаний из того, что есть сейчас в России, я рекомендую препарат "Спутник Лайт". Однократная инъекция даст лучший результат для большинства. Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата "Спутник V". Это моя личная рекомендация", – отметил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Вакцинация кардинально снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияНиколай КрючковКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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