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РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего
РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего - РИА Новости, 24.12.2021
РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в пятницу открыл в Дубае на выставке EXPO-2020 в Российском павильоне интерактивную экспозицию, на которой... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:18
2021-12-24T15:18
дубай (город)
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в пятницу открыл в Дубае на выставке EXPO-2020 в Российском павильоне интерактивную экспозицию, на которой отечественные экспортеры представляют технологии будущего, сообщает РЭЦ."Всего в интерактивной композиции можно познакомиться более чем с 50 экспортными продуктами и разработками в сфере ИТ, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и не только", - сообщает центр.Центральная зона экспозиции Future is now – "Компас инноваций". Он представляет собой светодиодный земной шар, инсталляция, вокруг которой расположены тач-панели для интерактивного взаимодействия с посетителями. Важная часть экспозиции – восемь стеклянных артефактов, которые символизируют восемь федеральных округов России и их экспортный потенциал и возможности. Каждый из них активирует собственную экспортную историю округа при установке на специальную платформу перед шаром. На земном шаре и главном экране экспозиции запускается графика с информацией о главных экспортных отраслях и географии поставок округа.Интерактивная выставка РЭЦ – это мультимедийная инсталляция, на которой отражена экспортная активность российских регионов, в том числе объемы, ключевые отрасли и экспортеры. Посетители смогут с помощью смартфона отсканировать специальный QR-код и прямо из павильона подробно ознакомиться с экспортной̆ деятельностью, а также изучить информацию о компаниях-экспортерах и их продуктах с помощью каталога инновационных компаний.Так, на интерактивной инсталляции можно будет поближе познакомиться с продукцией компании Nevlabs, которая разрабатывает оборудование для автоматизированной сортировки мусора и промышленных роботов, петербургской компании "Геоскан", которая создает беспилотные летательные аппараты, крупнейшего в Европе разработчика сервисной робототехники из Перми "Промобот". Также свою продукцию предоставит нефтесервисная компания "Геосплит", компания Med VR, занимающейся разработкой медицинского симулятора на основе виртуальной реальности и не только."Цель интерактивной экспозиции РЭЦ на EXPO-2020 – еще раз продемонстрировать экспортный потенциал России, ее федеральных округов и компаний. Экспозиция и выставка привлечет внимание потенциальных покупателей и бизнес-партнеров российской высокотехнологичной индустрии", – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Увидеть экспозицию можно будет до 2 января 2022 года.
https://ria.ru/20211210/prodvizhenie-1763144958.html
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дубай (город), вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
15:18 24.12.2021
 

РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в пятницу открыл в Дубае на выставке EXPO-2020 в Российском павильоне интерактивную экспозицию, на которой отечественные экспортеры представляют технологии будущего, сообщает РЭЦ.
"Всего в интерактивной композиции можно познакомиться более чем с 50 экспортными продуктами и разработками в сфере ИТ, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и не только", - сообщает центр.
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Центральная зона экспозиции Future is now – "Компас инноваций". Он представляет собой светодиодный земной шар, инсталляция, вокруг которой расположены тач-панели для интерактивного взаимодействия с посетителями. Важная часть экспозиции – восемь стеклянных артефактов, которые символизируют восемь федеральных округов России и их экспортный потенциал и возможности. Каждый из них активирует собственную экспортную историю округа при установке на специальную платформу перед шаром. На земном шаре и главном экране экспозиции запускается графика с информацией о главных экспортных отраслях и географии поставок округа.
Интерактивная выставка РЭЦ – это мультимедийная инсталляция, на которой отражена экспортная активность российских регионов, в том числе объемы, ключевые отрасли и экспортеры. Посетители смогут с помощью смартфона отсканировать специальный QR-код и прямо из павильона подробно ознакомиться с экспортной̆ деятельностью, а также изучить информацию о компаниях-экспортерах и их продуктах с помощью каталога инновационных компаний.
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Так, на интерактивной инсталляции можно будет поближе познакомиться с продукцией компании Nevlabs, которая разрабатывает оборудование для автоматизированной сортировки мусора и промышленных роботов, петербургской компании "Геоскан", которая создает беспилотные летательные аппараты, крупнейшего в Европе разработчика сервисной робототехники из Перми "Промобот". Также свою продукцию предоставит нефтесервисная компания "Геосплит", компания Med VR, занимающейся разработкой медицинского симулятора на основе виртуальной реальности и не только.
"Цель интерактивной экспозиции РЭЦ на EXPO-2020 – еще раз продемонстрировать экспортный потенциал России, ее федеральных округов и компаний. Экспозиция и выставка привлечет внимание потенциальных покупателей и бизнес-партнеров российской высокотехнологичной индустрии", – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Увидеть экспозицию можно будет до 2 января 2022 года.
 
Дубай (город)Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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