https://ria.ru/20211224/pytki-1765274281.html

Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях

Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях - РИА Новости, 24.12.2021

Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях

Правительство РФ поддержало новый законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях, соответствующий отзыв размещен в базе... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:38

2021-12-24T09:38

2021-12-24T09:43

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госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало новый законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях, соответствующий отзыв размещен в базе Госдумы.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."На проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом. В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе.Отмечается, что законопроектом предлагается исключить из статьи 117 "Истязание" УК РФ квалифицирующий признак "совершение деяния с применением пытки" и примечание, содержащее определение понятия "пытка"."Одновременно с этим статья 286 "Превышение должностных полномочий" Кодекса дополняется примечаниями, содержащими новое определение пытки, а статьи 286 и 302 "Принуждение к даче показаний" Кодекса дополняются новыми частями, устанавливающими повышенные меры ответственности за совершение указанных деяний с применением пытки (части четвертая и третья соответственно)", - следует из документа.

https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html

https://ria.ru/20211220/pytki-1764540820.html

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общество, правительство рф, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия