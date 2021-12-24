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Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях - РИА Новости, 24.12.2021
Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
Правительство РФ поддержало новый законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях, соответствующий отзыв размещен в базе... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:38
2021-12-24T09:43
общество
правительство рф
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало новый законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях, соответствующий отзыв размещен в базе Госдумы.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."На проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом. В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе.Отмечается, что законопроектом предлагается исключить из статьи 117 "Истязание" УК РФ квалифицирующий признак "совершение деяния с применением пытки" и примечание, содержащее определение понятия "пытка"."Одновременно с этим статья 286 "Превышение должностных полномочий" Кодекса дополняется примечаниями, содержащими новое определение пытки, а статьи 286 и 302 "Принуждение к даче показаний" Кодекса дополняются новыми частями, устанавливающими повышенные меры ответственности за совершение указанных деяний с применением пытки (части четвертая и третья соответственно)", - следует из документа.
https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html
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общество, правительство рф, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
09:38 24.12.2021 (обновлено: 09:43 24.12.2021)
 
Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях

Правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание за пытки в колониях

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало новый законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за пытки в колониях, соответствующий отзыв размещен в базе Госдумы.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 11:25
Член СПЧ призвал оперативно принять закон о пытках
"На проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом. В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе.
Отмечается, что законопроектом предлагается исключить из статьи 117 "Истязание" УК РФ квалифицирующий признак "совершение деяния с применением пытки" и примечание, содержащее определение понятия "пытка".
"Одновременно с этим статья 286 "Превышение должностных полномочий" Кодекса дополняется примечаниями, содержащими новое определение пытки, а статьи 286 и 302 "Принуждение к даче показаний" Кодекса дополняются новыми частями, устанавливающими повышенные меры ответственности за совершение указанных деяний с применением пытки (части четвертая и третья соответственно)", - следует из документа.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:54
В "Единой России" поддержали идею об ужесточении наказания за пытки
 
ОбществоПравительство РФГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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