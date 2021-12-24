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Экс-офицер СБУ назвал возможную цель провокации с химоружием в Донбассе
Экс-офицер СБУ назвал возможную цель провокации с химоружием в Донбассе - РИА Новости, 24.12.2021
Экс-офицер СБУ назвал возможную цель провокации с химоружием в Донбассе
Мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница, сказал бывший подполковник Службы безопасности... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:10
2021-12-24T09:25
в мире
украина
донбасс
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница, сказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами."Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей", — заявил РИА Новости Прозоров.По его мнению, западные и украинские СМИ сразу же опубликуют сообщения, что диверсию организовали Россия и самопровозглашенные республики, и "найдут кого-то якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР". Бывший офицер добавил, что для этих целей "выгоднее использовать наемников". "В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства", — объяснил он.Прозоров отметил, что у западных спецслужб есть большой опыт "в организации подобных провокаций", в том числе с использованием "Белых касок" в Сирии.Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже перебросили в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Он уточнил, что это произошло в октябре и ноябре. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оно запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, был заместителем командира сектора "М". Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Их пытали сотрудники СБУ и бойцы нацбатов.
https://ria.ru/20211223/putin-1765206407.html
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в мире, украина, донбасс, россия
07:10 24.12.2021 (обновлено: 09:25 24.12.2021)
 
Экс-офицер СБУ назвал возможную цель провокации с химоружием в Донбассе

Экс-офицер СБУ Прозоров: объектом провокации с химоружием в Донбассе может стать школа

© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото
Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Дэн Леви
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мишенью провокации украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница, сказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
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"Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей", — заявил РИА Новости Прозоров.
По его мнению, западные и украинские СМИ сразу же опубликуют сообщения, что диверсию организовали Россия и самопровозглашенные республики, и "найдут кого-то якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР".
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Бывший офицер добавил, что для этих целей "выгоднее использовать наемников".
"В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства", — объяснил он.
Прозоров отметил, что у западных спецслужб есть большой опыт "в организации подобных провокаций", в том числе с использованием "Белых касок" в Сирии.
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Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже перебросили в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Он уточнил, что это произошло в октябре и ноябре. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оно запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, был заместителем командира сектора "М". Ранее он обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Их пытали сотрудники СБУ и бойцы нацбатов.
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