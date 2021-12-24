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https://ria.ru/20211224/protest-1765412959.html
МИД вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о Курилах
МИД вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о Курилах - РИА Новости, 24.12.2021
МИД вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о Курилах
Представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД РФ для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, посвященной южным Курильским... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:52
2021-12-24T20:06
в мире
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД РФ для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам, сообщили в МИД РФ. "17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии", - говорится в сообщении, опубликованном 24 декабря.Отмечается, что несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась "честно выполнять условия Потсдамской декларации", Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет России над островами.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211224/ucheniya-1765411997.html
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в мире, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
19:52 24.12.2021 (обновлено: 20:06 24.12.2021)
 
МИД вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о Курилах

МИД России вызвал представителя посольства Японии для заявления протеста из-за выставки

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД РФ для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам, сообщили в МИД РФ.
"17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии", - говорится в сообщении, опубликованном 24 декабря.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
19:47
МИД назвал учения Японии и США вблизи границ России потенциальной угрозой
Отмечается, что несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась "честно выполнять условия Потсдамской декларации", Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет России над островами.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 12:55
СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах
 
В миреЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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