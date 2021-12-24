Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/priz-1765301575.html
ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021"
ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021" - РИА Новости, 24.12.2021
ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021"
Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз национальной премии "Лизинговая сделка года... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:03
2021-12-24T12:03
новости компаний - экономика
втб лизинг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз национальной премии "Лизинговая сделка года 2021", сообщает пресс-служба ВТБ.Национальная премия "Лизинговая сделка года" — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году "Федерацией лизинга" при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства "Эксперт РА" и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и др. В 2021 г. на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1.сентября 2020 по 31 августа 2021 г ода более чем 340 компаниями – лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках."В июле этого года ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера, проект с группой "Солар" отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды.
https://ria.ru/20211222/avtomatizatsiya-1764891411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, втб лизинг, россия
12:03 24.12.2021
 

ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз национальной премии "Лизинговая сделка года 2021", сообщает пресс-служба ВТБ.
Национальная премия "Лизинговая сделка года" — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году "Федерацией лизинга" при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства "Эксперт РА" и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и др. В 2021 г. на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1.сентября 2020 по 31 августа 2021 г ода более чем 340 компаниями – лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках.
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 13:12
ВТБ Лизинг автоматизировал контакт-центр для улучшения обслуживания
"В июле этого года ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ", - говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера, проект с группой "Солар" отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды.
"ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения и максимально гибкие условия финансирования "зеленых" проектов наших партнеров. Серьезно относясь к проблеме устаревшего российского грузового флота, мы стремимся дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения. Для этого активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и привлекаем внимание клиентов к наиболее экологичным судам на рынке", - сказал Ивантер.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБ ЛизингРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Лента новостейМолния
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"