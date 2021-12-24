ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021"
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз национальной премии "Лизинговая сделка года 2021", сообщает пресс-служба ВТБ.
Национальная премия "Лизинговая сделка года" — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году "Федерацией лизинга" при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства "Эксперт РА" и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и др. В 2021 г. на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1.сентября 2020 по 31 августа 2021 г ода более чем 340 компаниями – лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках.
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"В июле этого года ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ", - говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера, проект с группой "Солар" отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды.
"ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения и максимально гибкие условия финансирования "зеленых" проектов наших партнеров. Серьезно относясь к проблеме устаревшего российского грузового флота, мы стремимся дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения. Для этого активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и привлекаем внимание клиентов к наиболее экологичным судам на рынке", - сказал Ивантер.