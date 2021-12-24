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ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021"

ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021" - РИА Новости, 24.12.2021

ВТБ Лизинг получил гран-при нацпремии "Лизинговая сделка года 2021"

Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз национальной премии "Лизинговая сделка года... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:03

2021-12-24T12:03

2021-12-24T12:03

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз национальной премии "Лизинговая сделка года 2021", сообщает пресс-служба ВТБ.Национальная премия "Лизинговая сделка года" — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году "Федерацией лизинга" при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства "Эксперт РА" и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и др. В 2021 г. на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1.сентября 2020 по 31 августа 2021 г ода более чем 340 компаниями – лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках."В июле этого года ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера, проект с группой "Солар" отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды.

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