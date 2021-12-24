Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/pridnestrove-1765296433.html
Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР
Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР - РИА Новости, 24.12.2021
Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР
Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:39
2021-12-24T13:10
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586936474_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_1b8d6e6fe78c8f7ec4a5237959a67b3c.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Согласно мандату, миротворцы должны оставаться до полного политического всеобъемлющего решения проблем. Пока это не произошло, миротворцы должны быть", - сказал он.Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья остается приоритетом внешней политики Молдавии.В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью на сайте &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html
https://ria.ru/20211007/otkaz-1753563346.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586936474_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_a29bbb5ccb069ed000d5b39258cfa6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, россия
11:39 24.12.2021 (обновлено: 13:10 24.12.2021)
 
Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР

Глава ПМР Красносельский: миротворцы должны остаться до полного разрешения ситуации

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Согласно мандату, миротворцы должны оставаться до полного политического всеобъемлющего решения проблем. Пока это не произошло, миротворцы должны быть", - сказал он.
Место гибели военнослужащего недалеко от села Кицканы в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:55
В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка
Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья остается приоритетом внешней политики Молдавии.
В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью на сайте >>>
Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:15
Молдавия объяснила отказ впустить российского офицера в страну
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Лента новостейМолния
Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"