11:39 24.12.2021 (обновлено: 13:10 24.12.2021)
Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР
Глава ПМР Красносельский: миротворцы должны остаться до полного разрешения ситуации
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Согласно мандату, миротворцы должны оставаться до полного политического всеобъемлющего решения проблем. Пока это не произошло, миротворцы должны быть", - сказал он.
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Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья остается приоритетом внешней политики Молдавии.
В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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