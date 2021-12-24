https://ria.ru/20211224/pridnestrove-1765296433.html

Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР

Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР - РИА Новости, 24.12.2021

Российские миротворцы останутся до разрешения ситуации, заявили в ПМР

Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:39

2021-12-24T11:39

2021-12-24T13:10

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

россия

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российские миротворцы должны оставаться в Приднестровье до полного политического решения всех проблем, заявил в интервью РИА Новости лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Согласно мандату, миротворцы должны оставаться до полного политического всеобъемлющего решения проблем. Пока это не произошло, миротворцы должны быть", - сказал он.Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья остается приоритетом внешней политики Молдавии.В этом году исполнилось 29 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html

https://ria.ru/20211007/otkaz-1753563346.html

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приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, россия