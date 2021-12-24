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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211224/press-konferentsiya-1765362090.html
Журналистка оценила слова коллеги о ПЦР к пресс-конференции с Путиным
Журналистка оценила слова коллеги о ПЦР к пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 24.12.2021
Журналистка оценила слова коллеги о ПЦР к пресс-конференции с Путиным
Журналистка из Кургана Анна Шишминцева неуместно пошутила, заявив о том, что якобы прошла на пресс-конференцию президента России с просроченным ПЦР-тестом,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:06
2021-12-24T16:06
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
манеж
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КАЛИНИНГРАД, 24 дек – РИА Новости. Журналистка из Кургана Анна Шишминцева неуместно пошутила, заявив о том, что якобы прошла на пресс-конференцию президента России с просроченным ПЦР-тестом, скорее всего, сделав это ради хайпа, так как всех журналистов тщательно проверяли на мероприятии, заявила РИА Новости редактор службы информации Калининградского радио "Балтик Плюс" Юлия Стародворская.Шишминцева после пресс-конференции Владимира Путина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости. В своём посте Шишминцева указала, что в день пресс-конференции познакомилась с коллегой из Калининграда, которая её сфотографировала "когда стояли в 7 утра на морозе для аккредитации". Ей оказалась редактор службы информации калининградского радио Юлия Стародворская."Да, мы вместе заходили, я, она и коллега из Коми. Вместе проходили контроль. Это все сказки её. Хайп на событии. Не более того", - сказала Стародворская.По мнению калининградской журналистки, Шишминцева, которая не выглядела больной, поехала на пресс-конференцию с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не для того, чтобы задать вопрос президенту."Судя по тому, как она поправляла вечно волосы, она себя считает прям мегазвездой. Она не выглядела больной. И шла она туда не вопрос задавать, а хайпануть. Меня очень удивило, что было огромное количество журналистов, которые пришли просто посидеть, обидно, что на их месте могли быть те, кому действительно это нужно", - сказала Стародворская, добавив, что всех журналистов перед пресс-конференцией тщательно проверяли и не пускали людей с просроченными ПЦР-тестами.По словам Стародворской, после общения с коллегой из Кургана она сдавать ПЦР-тест не будет, так как дважды привита и у неё большое количество антител.В пятницу Шишминцева опубликовала новые сториз, в которых сообщила, что здорова, температуру объяснила волнением и недосыпом, а антиковидные справки у нее есть, потому что войти в "Манеж" без них невозможно.
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общество, владимир путин, манеж
16:06 24.12.2021
 
Журналистка оценила слова коллеги о ПЦР к пресс-конференции с Путиным

Журналистка Стародворская назвала слова коллеги о ПЦР к пресс-конференции с Путиным хайпом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЛИНИНГРАД, 24 дек – РИА Новости. Журналистка из Кургана Анна Шишминцева неуместно пошутила, заявив о том, что якобы прошла на пресс-конференцию президента России с просроченным ПЦР-тестом, скорее всего, сделав это ради хайпа, так как всех журналистов тщательно проверяли на мероприятии, заявила РИА Новости редактор службы информации Калининградского радио "Балтик Плюс" Юлия Стародворская.
Шишминцева после пресс-конференции Владимира Путина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости. В своём посте Шишминцева указала, что в день пресс-конференции познакомилась с коллегой из Калининграда, которая её сфотографировала "когда стояли в 7 утра на морозе для аккредитации". Ей оказалась редактор службы информации калининградского радио Юлия Стародворская.
"Да, мы вместе заходили, я, она и коллега из Коми. Вместе проходили контроль. Это все сказки её. Хайп на событии. Не более того", - сказала Стародворская.
По мнению калининградской журналистки, Шишминцева, которая не выглядела больной, поехала на пресс-конференцию с целью привлечь внимание к собственной персоне, а не для того, чтобы задать вопрос президенту.
"Судя по тому, как она поправляла вечно волосы, она себя считает прям мегазвездой. Она не выглядела больной. И шла она туда не вопрос задавать, а хайпануть. Меня очень удивило, что было огромное количество журналистов, которые пришли просто посидеть, обидно, что на их месте могли быть те, кому действительно это нужно", - сказала Стародворская, добавив, что всех журналистов перед пресс-конференцией тщательно проверяли и не пускали людей с просроченными ПЦР-тестами.
По словам Стародворской, после общения с коллегой из Кургана она сдавать ПЦР-тест не будет, так как дважды привита и у неё большое количество антител.
В пятницу Шишминцева опубликовала новые сториз, в которых сообщила, что здорова, температуру объяснила волнением и недосыпом, а антиковидные справки у нее есть, потому что войти в "Манеж" без них невозможно.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
12:21Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
В Кургане прокомментировали слова журналистки о ПЦР к конференции Путина
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир ПутинМанеж
 
 
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