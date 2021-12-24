https://ria.ru/20211224/press-konferentsiya-1765304568.html
Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к Путину с температурой
Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к Путину с температурой - РИА Новости, 24.12.2021
Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к Путину с температурой
Журналистка из Кургана Анна Шишминцева, которая накануне утверждала, что смогла пройти на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с температурой и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:12
2021-12-24T12:12
2021-12-24T16:35
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
происшествия
курганская область
москва
владимир путин
здоровье - общество
манеж
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МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — РИА Новости. Журналистка из Кургана Анна Шишминцева, которая накануне утверждала, что смогла пройти на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с температурой и просроченным ПЦР-тестом, теперь рассказала, что здорова, а температуру объяснила волнением и недосыпом.В четверг сотрудница информационно-делового портала "Область 45" опубликовала в своем аккаунте в инстаграме пост, в котором рассказала, что ее пропустили на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него удалили эту фразу, но в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости."Пока еду в аэропорт с пресс-конференции Владимира Путина, расскажу про моду, которую задает провинция. Первое, от чего мне дико смешно: меня пустили в "Манеж" с неправильными датами ПЦР-тестов (спасибо за невнимательность)", — написала она. Позже журналистка сообщила, что у нее "спала температура".В пятницу Шишминцева опубликовала новые сториз, в которых рассказала, что "температура может подняться при волнении и недосыпе", что, собственно, с ней и произошло."Со мной все в порядке, я здорова, более того, я на работе. И у меня есть все справки антиковидные. Потому что войти в "Манеж" без этих справок было просто невозможно", — заключила она.Директор портала "Область 45" Татьяна Хильчук сказала РИА Новости, что пост журналистки был неудачной шуткой."Я не подписана на инстаграм Анны. Но могу сказать одно, что все ПЦР-тесты все региональные журналисты сдавали одновременно, группой, все было сделано. На эту тему шутить совершенно нельзя, это неуместно, и я рада, что она все свои шутки удалила", — сказала собеседница агентства.Пресс-конференция продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.
https://ria.ru/20211223/konferentsiya-1765052144.html
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происшествия, курганская область, москва, владимир путин, здоровье - общество, манеж
12:12 24.12.2021 (обновлено: 16:35 24.12.2021)
Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к Путину с температурой
Журналистка Шишминцева объяснила температуру на пресс-конференции недосыпом и стрессом
МОСКВА/ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — РИА Новости.
Журналистка из Кургана Анна Шишминцева, которая накануне утверждала, что смогла пройти на пресс-конференцию президента России Владимира Путина
с температурой и просроченным ПЦР-тестом, теперь рассказала, что здорова, а температуру объяснила волнением и недосыпом.
В четверг сотрудница информационно-делового портала "Область 45" опубликовала в своем аккаунте в инстаграме пост, в котором рассказала, что ее пропустили на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него удалили эту фразу, но в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Пока еду в аэропорт с пресс-конференции Владимира Путина, расскажу про моду, которую задает провинция. Первое, от чего мне дико смешно: меня пустили в "Манеж
" с неправильными датами ПЦР-тестов (спасибо за невнимательность)", — написала она. Позже журналистка сообщила, что у нее "спала температура".
В пятницу Шишминцева опубликовала новые сториз, в которых рассказала, что "температура может подняться при волнении и недосыпе", что, собственно, с ней и произошло.
"Со мной все в порядке, я здорова, более того, я на работе. И у меня есть все справки антиковидные. Потому что войти в "Манеж" без этих справок было просто невозможно", — заключила она.
Директор портала "Область 45" Татьяна Хильчук сказала РИА Новости, что пост журналистки был неудачной шуткой.
"Я не подписана на инстаграм Анны. Но могу сказать одно, что все ПЦР-тесты все региональные журналисты сдавали одновременно, группой, все было сделано. На эту тему шутить совершенно нельзя, это неуместно, и я рада, что она все свои шутки удалила", — сказала собеседница агентства.
Пресс-конференция продлилась три часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов различных изданий и телеканалов, в том числе иностранных и региональных.