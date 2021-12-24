https://ria.ru/20211224/pravitelstvo-1765343607.html
Путин призвал членов правительства к командному взаимодействию
Путин призвал членов правительства к командному взаимодействию - РИА Новости, 24.12.2021
Путин призвал членов правительства к командному взаимодействию
Президент России Владимир Путин на итоговом в этом году совещании с правительством выразил уверенность, что каждый из членов кабмина чувствует ответственность... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:58
2021-12-24T14:58
2021-12-24T15:20
владимир путин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на итоговом в этом году совещании с правительством выразил уверенность, что каждый из членов кабмина чувствует ответственность за работу. "Уверен, каждый из вас чувствует свою личную ответственность за вверенный участок работы. При этом важны именно командные усилия для достижения общего результаты в интересах людей всей нашей большой страны", - сказал президент.
https://ria.ru/20211224/putin-1765342320.html
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владимир путин, правительство рф, россия
14:58 24.12.2021 (обновлено: 15:20 24.12.2021)
Путин призвал членов правительства к командному взаимодействию
Президент Путин призвал членов правительства к командному взаимодействию