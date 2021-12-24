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Путин оценил работу правительства
Путин оценил работу правительства - РИА Новости, 24.12.2021
Путин оценил работу правительства
Президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что кабмин работает практически в усиленном режиме, на нем сейчас лежит тяжелая... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:50
2021-12-24T14:58
политика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что кабмин работает практически в усиленном режиме, на нем сейчас лежит тяжелая дополнительная нагрузка, и он с ней справляется."Все стараются сделать как можно больше, уложиться в графики и планы. Я не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня, причем должен отметить, что, пожалуй, даже не только сегодня, не только в преддверии Нового года и праздника, а практически ежедневно", - сказал Путин.Он отметил, что "время сложное, требует от всех полной отдачи".Путин поздравил членов правительства с наступающим Новым годом и поблагодарил за работу."Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь", - добавил глава государства.
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политика, владимир путин, правительство рф
14:50 24.12.2021 (обновлено: 14:58 24.12.2021)
 
Путин оценил работу правительства

Президент Путин: правительство работает практически в усиленном режиме

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что кабмин работает практически в усиленном режиме, на нем сейчас лежит тяжелая дополнительная нагрузка, и он с ней справляется.
"Все стараются сделать как можно больше, уложиться в графики и планы. Я не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня, причем должен отметить, что, пожалуй, даже не только сегодня, не только в преддверии Нового года и праздника, а практически ежедневно", - сказал Путин.
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Он отметил, что "время сложное, требует от всех полной отдачи".
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"Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь", - добавил глава государства.
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