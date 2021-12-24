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При пожаре в частном доме в Вологодской области погибли двое детей
При пожаре в частном доме в Вологодской области погибли двое детей - РИА Новости, 24.12.2021
При пожаре в частном доме в Вологодской области погибли двое детей
Двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Вожегодском районе Вологодской области, возгорание удалось локализовать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:46
2021-12-24T19:46
2021-12-24T19:46
происшествия
вологодская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Вожегодском районе Вологодской области, возгорание удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в частном жилом доме на улице Северная в населенном пункте Вожега погибли два ребенка", - сказал собеседник агентства.По его словам, возгорание удалось локализовать на площади почти 55 квадратных метров. Тушение пожара продолжается.
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вологодская область
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происшествия, вологодская область
При пожаре в частном доме в Вологодской области погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Вожегодском районе Вологодской области