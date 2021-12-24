https://ria.ru/20211224/pozhar-1765368141.html

Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в больнице в Астрахани

Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021

Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в больнице в Астрахани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в астраханской больнице, где погибли две пациентки,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:28

2021-12-24T16:28

2021-12-24T16:37

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в астраханской больнице, где погибли две пациентки, сообщается на сайте СК РФ.Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой лечат больных коронавирусом, произошел в пятницу утром. После локализации пожара обнаружены тела двух пациенток 69 и 79 лет. Было заведено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области Могушкову доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765282363.html

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия