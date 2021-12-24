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СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани
СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021
СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани
Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили после гибели двух человек в ковидной больнице в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:31
2021-12-24T13:36
происшествия
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили после гибели двух человек в ковидной больнице в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой лечат больных коронавирусом, произошел в пятницу утром. Два человека погибли."По факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице по признакам преступления... "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, 24 декабря в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух пациенток 69 и 79 лет. Подчеркивается, что предварительная причина пожара – замыкание электропроводки в изолированном боксе.
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астрахань
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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, россия
13:31 24.12.2021 (обновлено: 13:36 24.12.2021)
 
СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в больнице в Астрахани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили после гибели двух человек в ковидной больнице в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой лечат больных коронавирусом, произошел в пятницу утром. Два человека погибли.
Сотрудники МЧС на месте пожара в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
10:17
Появились первые кадры с места пожара в больнице в Астрахани
"По факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице по признакам преступления... "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 декабря в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух пациенток 69 и 79 лет. Подчеркивается, что предварительная причина пожара – замыкание электропроводки в изолированном боксе.
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая 2020 года произошел пожар - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 00:52
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