https://ria.ru/20211224/pozhar-1765323236.html

СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани

СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021

СК возбудил дело после пожара в больнице в Астрахани

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили после гибели двух человек в ковидной больнице в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:31

2021-12-24T13:31

2021-12-24T13:36

происшествия

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

астраханская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбудили после гибели двух человек в ковидной больнице в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой лечат больных коронавирусом, произошел в пятницу утром. Два человека погибли."По факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице по признакам преступления... "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, 24 декабря в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух пациенток 69 и 79 лет. Подчеркивается, что предварительная причина пожара – замыкание электропроводки в изолированном боксе.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765278786.html

https://ria.ru/20210828/bolnitsy-1747615972.html

астрахань

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, россия