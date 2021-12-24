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Власти Астрахани назвали причину пожара в больнице
Власти Астрахани назвали причину пожара в больнице - РИА Новости, 24.12.2021
Власти Астрахани назвали причину пожара в больнице
Пожар в реанимации инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил представитель губернатора области. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:18
2021-12-24T11:18
2021-12-24T12:30
происшествия
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астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости. Пожар в реанимации инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил представитель губернатора области."Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе областной инфекционной клинической больницы", — сказал он.Там в этот момент находились две женщины 1942 и 1952 годов рождения, они погибли.Восемнадцать пациентов эвакуировали на второй этаж госпиталя, одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Источник РИА Новости в экстренных службах ранее заявил, что в помещении загорелся аппарат для подачи кислорода.Спасатели ликвидировали последствия происшествия. На место ЧП прибыл глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
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происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, россия
11:18 24.12.2021 (обновлено: 12:30 24.12.2021)
Власти Астрахани назвали причину пожара в больнице
Власти Астраханской области: замыкание электропроводки привело к пожару в больнице