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В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани
В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021
В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани
В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:55
2021-12-24T10:55
2021-12-24T11:00
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в инциденте в инфекционной больнице в Астрахани погибли 2 человека. Другие пациенты и персонал были оперативно эвакуированы и не пострадали", - сказал Кузнецов журналистам.Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром. По данным источника, предварительная причина - возгорание кислородного аппарата.
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происшествия, астрахань
10:55 24.12.2021 (обновлено: 11:00 24.12.2021)
В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани
При пожаре в больнице в Астрахани погибли два пациента, других пострадавших нет