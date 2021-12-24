https://ria.ru/20211224/pozhar-1765284462.html

В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани

В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021

В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани

В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:55

2021-12-24T10:55

2021-12-24T11:00

происшествия

астрахань

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в инциденте в инфекционной больнице в Астрахани погибли 2 человека. Другие пациенты и персонал были оперативно эвакуированы и не пострадали", - сказал Кузнецов журналистам.Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром. По данным источника, предварительная причина - возгорание кислородного аппарата.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765278786.html

астрахань

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2021

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происшествия, астрахань