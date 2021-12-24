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В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани
В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021
В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани
В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:55
2021-12-24T11:00
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в инциденте в инфекционной больнице в Астрахани погибли 2 человека. Другие пациенты и персонал были оперативно эвакуированы и не пострадали", - сказал Кузнецов журналистам.Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром. По данным источника, предварительная причина - возгорание кислородного аппарата.
https://ria.ru/20211224/pozhar-1765278786.html
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происшествия, астрахань
10:55 24.12.2021 (обновлено: 11:00 24.12.2021)
 
В Минздраве уточнили данные о жертвах пожара в больнице в Астрахани

При пожаре в больнице в Астрахани погибли два пациента, других пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиСотрудники МЧС на месте пожара в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани
Сотрудники МЧС на месте пожара в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В больнице в Астрахани, согласно оперативным данным, при пожаре погибли 2 человека, другие пациенты и персонал не пострадали, заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в инциденте в инфекционной больнице в Астрахани погибли 2 человека. Другие пациенты и персонал были оперативно эвакуированы и не пострадали", - сказал Кузнецов журналистам.
Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром. По данным источника, предварительная причина - возгорание кислородного аппарата.
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
10:17
Появились первые кадры с места пожара в больнице в Астрахани
 
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