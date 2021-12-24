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В ковидной больнице погибли двое. Фото
Появились первые кадры с места пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021
В ковидной больнице погибли двое. Фото
Телеканал "360" опубликовал первые фотографии с места пожара в реанимации больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани, где проходили лечение больные COVID-19. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:17
2021-12-24T10:17
2021-12-24T10:18
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал первые фотографии с места пожара в реанимации больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани, где проходили лечение больные COVID-19.На кадрах видны окна медучреждения с раскрытыми решетками и разбитыми стеклами. Около здания стоят сотрудники МЧС и автомобиль пожарной службы.По информации Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание кислородного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Из здания эвакуировали персонал и пациентов. Спасатели ликвидировали открытое горение.
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:17 24.12.2021 (обновлено: 10:18 24.12.2021)
Появились первые кадры с места пожара в больнице в Астрахани
Опубликованы первые кадры из загоревшейся ковидной больницы в Астрахани