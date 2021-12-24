https://ria.ru/20211224/pozhar-1765278786.html

В ковидной больнице погибли двое. Фото

Появились первые кадры с места пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021

В ковидной больнице погибли двое. Фото

Телеканал "360" опубликовал первые фотографии с места пожара в реанимации больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани, где проходили лечение больные COVID-19. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:17

2021-12-24T10:17

2021-12-24T10:18

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765278441_0:129:850:607_1920x0_80_0_0_0c80964335d8d7cb8720d76e2bc76483.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал первые фотографии с места пожара в реанимации больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани, где проходили лечение больные COVID-19.На кадрах видны окна медучреждения с раскрытыми решетками и разбитыми стеклами. Около здания стоят сотрудники МЧС и автомобиль пожарной службы.По информации Следственного комитета, в результате ЧП погибли два человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание кислородного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Из здания эвакуировали персонал и пациентов. Спасатели ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20211224/pogibshie-1765275104.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)