https://ria.ru/20211224/pozhar-1765278687.html

При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек

При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек - РИА Новости, 24.12.2021

При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек

Сорок шесть человек эвакуировали при пожаре в реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани, где произошло возгорание кислородного... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:16

2021-12-24T10:16

2021-12-24T10:16

происшествия

астрахань

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сорок шесть человек эвакуировали при пожаре в реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани, где произошло возгорание кислородного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего эвакуировали 46 человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765276354.html

астрахань

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происшествия, астрахань