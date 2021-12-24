https://ria.ru/20211224/pozhar-1765278687.html
При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек
При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек - РИА Новости, 24.12.2021
При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек
Сорок шесть человек эвакуировали при пожаре в реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани, где произошло возгорание кислородного... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:16
2021-12-24T10:16
2021-12-24T10:16
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сорок шесть человек эвакуировали при пожаре в реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани, где произошло возгорание кислородного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего эвакуировали 46 человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211224/pozhar-1765276354.html
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происшествия, астрахань
При пожаре в астраханской больнице эвакуировали 46 человек
При пожаре в реанимации в астраханской больнице эвакуировали 46 человек