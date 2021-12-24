https://ria.ru/20211224/pozhar-1765276354.html
Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
Названа возможная причина пожара в астраханской больнице - РИА Новости, 24.12.2021
Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
Возгорание кислородного оборудования стало, по предварительным данным, причиной пожара в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:55
2021-12-24T09:55
2021-12-24T09:58
происшествия
астрахань
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Возгорание кислородного оборудования стало, по предварительным данным, причиной пожара в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы в Астрахани, где проходят лечение больные коронавирусом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина - загорание кислородного аппарата", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211224/pozhar-1765265916.html
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происшествия, астрахань
09:55 24.12.2021 (обновлено: 09:58 24.12.2021)
Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
Причиной пожара в астраханской больнице могло стать возгорание кислородного оборудования