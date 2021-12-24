https://ria.ru/20211224/pozhar-1765276354.html

Названа возможная причина пожара в астраханской больнице

Названа возможная причина пожара в астраханской больнице - РИА Новости, 24.12.2021

Названа возможная причина пожара в астраханской больнице

Возгорание кислородного оборудования стало, по предварительным данным, причиной пожара в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:55

2021-12-24T09:55

2021-12-24T09:58

происшествия

астрахань

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Возгорание кислородного оборудования стало, по предварительным данным, причиной пожара в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы в Астрахани, где проходят лечение больные коронавирусом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина - загорание кислородного аппарата", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765265916.html

астрахань

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происшествия, астрахань