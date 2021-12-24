https://ria.ru/20211224/pozhar-1765274947.html

Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали

Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали - РИА Новости, 24.12.2021

Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали

Пожар в реанимации больницы в Астраханской области ликвидирован, есть пострадавшие, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:43

2021-12-24T09:43

2021-12-24T09:50

происшествия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Пожар в реанимации больницы в Астраханской области ликвидирован, есть пострадавшие, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Ранее источник сообщил, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел пожар."Ликвидация открытого горения в 10.21 (9.21 мск). Есть пострадавшие", - сказал он. На месте была проведена эвакуация.

https://ria.ru/20211224/yakutiya-1765257998.html

астрахань

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2021

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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)