https://ria.ru/20211224/pozhar-1765274947.html
Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали - РИА Новости, 24.12.2021
Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
Пожар в реанимации больницы в Астраханской области ликвидирован, есть пострадавшие, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:43
2021-12-24T09:43
2021-12-24T09:50
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Пожар в реанимации больницы в Астраханской области ликвидирован, есть пострадавшие, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Ранее источник сообщил, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел пожар."Ликвидация открытого горения в 10.21 (9.21 мск). Есть пострадавшие", - сказал он. На месте была проведена эвакуация.
https://ria.ru/20211224/yakutiya-1765257998.html
астрахань
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:43 24.12.2021 (обновлено: 09:50 24.12.2021)
Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
Пожар в реанимации в астраханской больнице ликвидировали