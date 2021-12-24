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Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом
Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом - РИА Новости, 24.12.2021
Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом и расскажет об основных приоритетах на предстоящий год,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:02
2021-12-24T13:02
2021-12-24T13:06
владимир путин
новый год
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом и расскажет об основных приоритетах на предстоящий год, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По видеоконференцсвязи президент соединится с кабинетом министров - традиционно накануне Нового года он поздравит членов правительства с наступающим Новым годом, кратко очертит основные приоритеты, которые он считает актуальными для кабинета на предстоящий год", - сказал Песков. Он добавил, что правительство очень напряженно работало весь год."Поздравления, во-первых, все-таки кабинет очень и очень напряженно работал, год был чрезвычайно тяжелым. Собственно, президент вчера уже дал оценку, поэтому это поздравления и основные ориентиры на следующий год", - сказал Песков.
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владимир путин, новый год, политика, дмитрий песков, россия
13:02 24.12.2021 (обновлено: 13:06 24.12.2021)
Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом
Президент Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом