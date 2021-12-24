https://ria.ru/20211224/pozdravlenie-1765315614.html

Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом

Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом - РИА Новости, 24.12.2021

Путин по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом и расскажет об основных приоритетах на предстоящий год,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:02

2021-12-24T13:02

2021-12-24T13:06

владимир путин

новый год

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поздравит правительство с наступающим Новым годом и расскажет об основных приоритетах на предстоящий год, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По видеоконференцсвязи президент соединится с кабинетом министров - традиционно накануне Нового года он поздравит членов правительства с наступающим Новым годом, кратко очертит основные приоритеты, которые он считает актуальными для кабинета на предстоящий год", - сказал Песков. Он добавил, что правительство очень напряженно работало весь год."Поздравления, во-первых, все-таки кабинет очень и очень напряженно работал, год был чрезвычайно тяжелым. Собственно, президент вчера уже дал оценку, поэтому это поздравления и основные ориентиры на следующий год", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211223/lyubimchiki-1765130140.html

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владимир путин, новый год, политика, дмитрий песков, россия