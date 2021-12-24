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https://ria.ru/20211224/potok-1765293391.html
Новак выразил удивление политизацией ситуации вокруг "Северного потока — 2"
Новак выразил удивление политизацией ситуации вокруг "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.12.2021
Новак выразил удивление политизацией ситуации вокруг "Северного потока — 2"
Россия надеется, что процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" завершится в середине 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:27
2021-12-24T12:15
экономика
европа
александр новак
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия надеется, что процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" завершится в середине 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы надеемся, что он (процесс сертификации оператора газопровода - ред.) в 2022 году, примерно к середине года, завершится", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Все, что происходит относительно "Северного потока 2" - это вызывает большое удивление, поскольку категорическое идет противостояние, для того чтобы та инфраструктура, которая уже построена, заработала. Компании, которые участвовали в инвестициях в эту инфраструктуру, могли бы, в том числе, получать газ для европейских потребителей по этой инфраструктуре. ... Политизация идет вокруг этого проекта. Он бы давно уже мог работать, если бы не было политики большой вокруг этого проекта и противостояния", - добавил Новак."Северный поток 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html
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экономика, европа, александр новак, газпром, северный поток — 2, россия
11:27 24.12.2021 (обновлено: 12:15 24.12.2021)
 
Новак выразил удивление политизацией ситуации вокруг "Северного потока — 2"

Зампред правительства Новак: без политики "Северный поток — 2" давно бы заработал

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия надеется, что процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" завершится в середине 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы надеемся, что он (процесс сертификации оператора газопровода - ред.) в 2022 году, примерно к середине года, завершится", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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"Все, что происходит относительно "Северного потока 2" - это вызывает большое удивление, поскольку категорическое идет противостояние, для того чтобы та инфраструктура, которая уже построена, заработала. Компании, которые участвовали в инвестициях в эту инфраструктуру, могли бы, в том числе, получать газ для европейских потребителей по этой инфраструктуре. ... Политизация идет вокруг этого проекта. Он бы давно уже мог работать, если бы не было политики большой вокруг этого проекта и противостояния", - добавил Новак.
"Северный поток 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Глава МИД Германии заявила о консенсусе по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаЕвропаАлександр НовакГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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