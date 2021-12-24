Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/poteplenie-1765301712.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2021
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Жителей Москвы на предновогодней неделе ждет похолодание, но к 31 декабря и 1 января потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:03
2021-12-24T13:41
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984901_0:301:3035:2008_1920x0_80_0_0_b9300bc43a438489cb5e5b8763287aa7.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жителей Москвы на предновогодней неделе ждет похолодание, но к 31 декабря и 1 января потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Синоптическая ситуация сложная, поэтому он (прогноз. — Прим. ред.) еще будет корректироваться. Тридцать первого декабря начнется повышение температуры: ночью до минус 13-17 градусов, днем до минус 9-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на пять-семь градусов. Ночью 1 января — до минус 14, а дневные температуры — минус пять-десять", — отметил метеоролог.В эти выходные и понедельник днем будет до минус семи градусов, поднимется ветер. Синоптики ожидают вьюгу, высота сугробов при этом повысится на несколько сантиметров.Со вторника в столице начнет холодать. Ночью температура может опуститься до отметки минус 18 градусов, днем прогнозируют минус 10-15 градусов. Установится облачная погода с прояснениями, почти без осадков. На следующий день морозы усилятся до минус 23 ночью и до минус 10-16 днем.
https://ria.ru/20211224/tsiklon-1765274473.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984901_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_48cfd500de96d40a4169a71b32a3bc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
12:03 24.12.2021 (обновлено: 13:41 24.12.2021)
 
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москве в новогоднюю ночь ожидается потепление

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве
Девушка на ГУМ-Ярмарке на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жителей Москвы на предновогодней неделе ждет похолодание, но к 31 декабря и 1 января потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Синоптическая ситуация сложная, поэтому он (прогноз. — Прим. ред.) еще будет корректироваться. Тридцать первого декабря начнется повышение температуры: ночью до минус 13-17 градусов, днем до минус 9-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на пять-семь градусов. Ночью 1 января — до минус 14, а дневные температуры — минус пять-десять", — отметил метеоролог.
В эти выходные и понедельник днем будет до минус семи градусов, поднимется ветер. Синоптики ожидают вьюгу, высота сугробов при этом повысится на несколько сантиметров.
Со вторника в столице начнет холодать. Ночью температура может опуститься до отметки минус 18 градусов, днем прогнозируют минус 10-15 градусов. Установится облачная погода с прояснениями, почти без осадков.
На следующий день морозы усилятся до минус 23 ночью и до минус 10-16 днем.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:41
Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
 
МоскваГидрометцентрРоман ВильфандПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
Лента новостейМолния
У кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа