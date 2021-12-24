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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2021
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Жителей Москвы на предновогодней неделе ждет похолодание, но к 31 декабря и 1 января потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:03
2021-12-24T12:03
2021-12-24T13:41
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Жителей Москвы на предновогодней неделе ждет похолодание, но к 31 декабря и 1 января потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Синоптическая ситуация сложная, поэтому он (прогноз. — Прим. ред.) еще будет корректироваться. Тридцать первого декабря начнется повышение температуры: ночью до минус 13-17 градусов, днем до минус 9-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на пять-семь градусов. Ночью 1 января — до минус 14, а дневные температуры — минус пять-десять", — отметил метеоролог.В эти выходные и понедельник днем будет до минус семи градусов, поднимется ветер. Синоптики ожидают вьюгу, высота сугробов при этом повысится на несколько сантиметров.Со вторника в столице начнет холодать. Ночью температура может опуститься до отметки минус 18 градусов, днем прогнозируют минус 10-15 градусов. Установится облачная погода с прояснениями, почти без осадков. На следующий день морозы усилятся до минус 23 ночью и до минус 10-16 днем.
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москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
12:03 24.12.2021 (обновлено: 13:41 24.12.2021)
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москве в новогоднюю ночь ожидается потепление
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Жителей Москвы
на предновогодней неделе ждет похолодание, но к 31 декабря и 1 января потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Синоптическая ситуация сложная, поэтому он (прогноз. — Прим. ред.) еще будет корректироваться. Тридцать первого декабря начнется повышение температуры: ночью до минус 13-17 градусов, днем до минус 9-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на пять-семь градусов. Ночью 1 января — до минус 14, а дневные температуры — минус пять-десять", — отметил метеоролог.
В эти выходные и понедельник днем будет до минус семи градусов, поднимется ветер. Синоптики ожидают вьюгу, высота сугробов при этом повысится на несколько сантиметров.
Со вторника в столице начнет холодать. Ночью температура может опуститься до отметки минус 18 градусов, днем прогнозируют минус 10-15 градусов. Установится облачная погода с прояснениями, почти без осадков.
На следующий день морозы усилятся до минус 23 ночью и до минус 10-16 днем.