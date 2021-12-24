https://ria.ru/20211224/postradavshie-1765265001.html
Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11
Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11 - РИА Новости, 24.12.2021
Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11
В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы, по уточненным данным, пострадали 11 человек, 8 госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:56
2021-12-24T07:56
2021-12-24T07:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы, по уточненным данным, пострадали 11 человек, 8 госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг около 18.05 на улице Свободы у дома 80 водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. Как отмечали в столичной госавтоинспекции, по предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания. Ранее сообщалось о десяти пострадавших."Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребенка, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211223/dtp-1765215753.html
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происшествия, москва
Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11
Число пострадавших в ДТП с маршруткой на северо-западе Москвы увеличилось до 11