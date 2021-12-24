https://ria.ru/20211224/postradavshie-1765265001.html

Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11

Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11 - РИА Новости, 24.12.2021

Число пострадавших в ДТП на северо-западе Москвы увеличилось до 11

В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы, по уточненным данным, пострадали 11 человек, 8 госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T07:56

2021-12-24T07:56

2021-12-24T07:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы, по уточненным данным, пострадали 11 человек, 8 госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг около 18.05 на улице Свободы у дома 80 водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. Как отмечали в столичной госавтоинспекции, по предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания. Ранее сообщалось о десяти пострадавших."Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребенка, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211223/dtp-1765215753.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва