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Путин потребовал доработать перечень поручений с учетом заседания Госсовета
Путин потребовал доработать перечень поручений с учетом заседания Госсовета - РИА Новости, 24.12.2021
Путин потребовал доработать перечень поручений с учетом заседания Госсовета
Президент России Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента доработать перечень поручений с учетом предложений, прозвучавших на совместном РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:16
2021-12-24T17:16
2021-12-24T17:16
экономика
общество
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента доработать перечень поручений с учетом предложений, прозвучавших на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, отметив, что некоторые моменты нужно обсудить с Минфином.Он отметил, что есть некоторые вещи, которые требуют дополнительной проработки, в частности, вопросы налогообложения, дополнительного финансирования."Нужно с Минфином это все проработать. А Антона Германовича (Силуанова - ред.) прошу подойти к этому, исходя из важности темы, которую мы сегодня обсуждали", - отметил Путин.
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экономика, общество, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Путин потребовал доработать перечень поручений с учетом заседания Госсовета
Путин потребовал доработать перечень поручений после заседания Госсовета и Совета по науке