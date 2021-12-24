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СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко
СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко
Прокуратура на Украине будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:41
2021-12-24T15:41
в мире
украина
варшава
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура на Украине будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники."Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен", - пишет издание со ссылкой на три отдельных источника "Главкома", приближенные к офису генпрокурора.Экс-президент ранее заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал. Он дважды не пришел в Госбюро расследований для проведения следственных действий.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765103573.html
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в мире, украина, варшава, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность
15:41 24.12.2021
 
СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко

"Главком": прокуратура попросит арестовать Порошенко с правом внести залог в $37 миллионов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура на Украине будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники.
"Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен", - пишет издание со ссылкой на три отдельных источника "Главкома", приближенные к офису генпрокурора.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 13:52
Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко
Экс-президент ранее заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал. Он дважды не пришел в Госбюро расследований для проведения следственных действий.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 08:00
Подкинули угля в госизмену. Посадит ли Зеленский Порошенко
 
В миреУкраинаВаршаваПетр ПорошенкоКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
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