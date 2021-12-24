СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко
"Главком": прокуратура попросит арестовать Порошенко с правом внести залог в $37 миллионов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура на Украине будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники.
"Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен", - пишет издание со ссылкой на три отдельных источника "Главкома", приближенные к офису генпрокурора.
Экс-президент ранее заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал. Он дважды не пришел в Госбюро расследований для проведения следственных действий.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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