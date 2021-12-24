https://ria.ru/20211224/poroshenko-1765355399.html

СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко

СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ узнали, что прокуратура намерена просить суд об аресте Порошенко

Прокуратура на Украине будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:41

2021-12-24T15:41

2021-12-24T15:41

в мире

украина

варшава

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура на Украине будет просить суд арестовать экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание "Главком" со ссылкой на свои источники."Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен", - пишет издание со ссылкой на три отдельных источника "Главкома", приближенные к офису генпрокурора.Экс-президент ранее заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал. Он дважды не пришел в Госбюро расследований для проведения следственных действий.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765103573.html

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

украина

варшава

керченский пролив

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в мире, украина, варшава, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность