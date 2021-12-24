https://ria.ru/20211224/politika-1765294237.html

ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года

ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года - РИА Новости, 24.12.2021

ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года

Президент России Владимир Путин назван политиком года по версии россиян, об этом заявили почти 40%, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:31

2021-12-24T11:31

2021-12-24T11:31

общество

владимир путин

сергей лавров

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назван политиком года по версии россиян, об этом заявили почти 40%, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)"Политиком года для россиян остается Владимир Путин - его назвали 38% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)",- говорится в исследовании, представленном в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Россияне также называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и других.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211214/putin-1763686752.html

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общество, владимир путин, сергей лавров, вциом, михаил мишустин, россия