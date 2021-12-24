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ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года
ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года - РИА Новости, 24.12.2021
ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года
Президент России Владимир Путин назван политиком года по версии россиян, об этом заявили почти 40%, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:31
2021-12-24T11:31
общество
владимир путин
сергей лавров
вциом
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назван политиком года по версии россиян, об этом заявили почти 40%, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)"Политиком года для россиян остается Владимир Путин - его назвали 38% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)",- говорится в исследовании, представленном в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Россияне также называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и других.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20211214/putin-1763686752.html
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общество, владимир путин, сергей лавров, вциом, михаил мишустин, россия
11:31 24.12.2021
 
ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года

ВЦИОМ: почти 40 процентов россиян назвали президента Путина политиком года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назван политиком года по версии россиян, об этом заявили почти 40%, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
"Политиком года для россиян остается Владимир Путин - его назвали 38% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)",- говорится в исследовании, представленном в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:15
Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года
Россияне также называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и других.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:06
Песков заявил, что рейтинг Путина основан на делах, а не на инсинуациях
 
ОбществоВладимир ПутинСергей ЛавровВЦИОММихаил МишустинРоссия
 
 
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