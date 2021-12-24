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https://ria.ru/20211224/politika-1765267591.html
Лавров оценил значение диалога России и США
Лавров оценил значение диалога России и США - РИА Новости, 24.12.2021
Лавров оценил значение диалога России и США
Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:46
2021-12-24T08:46
сша
москва
владимир путин
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".Министр отметил, что в российско-американских отношениях есть позитивные моменты.Кроме того, по его словам, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности. "Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html
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сша, москва, владимир путин, сергей лавров, россия
08:46 24.12.2021
 
Лавров оценил значение диалога России и США

Глава МИД Лавров заявил, что диалог России и США послужил бы обеспечению стабильности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
08:19
Курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски, заявил Лавров
Министр отметил, что в российско-американских отношениях есть позитивные моменты.
"Так, в соответствии с женевскими договоренностями лидеров, запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Состоявшиеся две встречи российской и американской межведомственных делегаций прошли в деловой и профессиональной атмосфере", - пояснил глава МИД.
Кроме того, по его словам, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности. "Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами", - добавил Лавров.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
00:50
Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией по гарантиям безопасности
 
СШАМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровРоссия
 
 
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