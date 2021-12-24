https://ria.ru/20211224/politika-1765267591.html

Лавров оценил значение диалога России и США

Лавров оценил значение диалога России и США - РИА Новости, 24.12.2021

Лавров оценил значение диалога России и США

Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:46

2021-12-24T08:46

2021-12-24T08:46

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владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".Министр отметил, что в российско-американских отношениях есть позитивные моменты.Кроме того, по его словам, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности. "Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html

https://ria.ru/20211224/peregovory-1765252031.html

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сша, москва, владимир путин, сергей лавров, россия