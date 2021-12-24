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Курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски, заявил Лавров
Курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски, заявил Лавров - РИА Новости, 24.12.2021
Курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски, заявил Лавров
Возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ влечет серьезные военные риски, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:19
2021-12-24T09:20
в мире
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европа
нато
россия
украина
киев
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ влечет серьезные военные риски, заявил глава МИД Сергей Лавров."Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".По его словам, это может стать причиной масштабного конфликта в Европе.Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный тем, как Вашингтон "опекает" своих украинских протеже, добавил министр.Лавров напомнил, что 7 декабря состоялась беседа президентов России и США в режиме видеоконференцсвязи, которая "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей".Он отметил, что преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.Накануне российский лидер во время большой пресс-конференции заявил, что Кремль нуждается в гарантиях безопасности, и подчеркнул, что продвижение НАТО на восток должно прекратиться.В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса а в феврале 2019 года внесла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления украинские власти должны соответствовать набору критериев, и на это уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в блоке в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html
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в мире, сша, европа, нато, россия, украина, киев, андерс фог расмуссен, верховная рада украины, сергей лавров
08:19 24.12.2021 (обновлено: 09:20 24.12.2021)
 
Курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что появление ракет у границ России провоцирует военные риски

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ влечет серьезные военные риски, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:45
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
По его словам, это может стать причиной масштабного конфликта в Европе.
Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный тем, как Вашингтон "опекает" своих украинских протеже, добавил министр.
Лавров напомнил, что 7 декабря состоялась беседа президентов России и США в режиме видеоконференцсвязи, которая "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей".
Он отметил, что преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.

"Президент России Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска" и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса", — уточнил Лавров.

Накануне российский лидер во время большой пресс-конференции заявил, что Кремль нуждается в гарантиях безопасности, и подчеркнул, что продвижение НАТО на восток должно прекратиться.
В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса а в феврале 2019 года внесла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления украинские власти должны соответствовать набору критериев, и на это уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в блоке в ближайшие 20 лет.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 22:55
Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
 
В миреСШАЕвропаНАТОРоссияУкраинаКиевАндерс Фог РасмуссенВерховная Рада УкраиныСергей Лавров
 
 
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