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В Приангарье пьяный водитель без прав устроил погоню
В Приангарье пьяный водитель без прав устроил погоню - РИА Новости, 24.12.2021
В Приангарье пьяный водитель без прав устроил погоню
Мужчина в Иркутской области в День Конституции пытался скрыться от сотрудников ДПС, а когда был задержан, признался, что испугался проблесковых маячков, потому... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:50
2021-12-24T16:50
происшествия
иркутская область
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мужчина в Иркутской области в День Конституции пытался скрыться от сотрудников ДПС, а когда был задержан, признался, что испугался проблесковых маячков, потому что был "маленько выпившим" и без прав.Как сообщает пресс-служба иркутской полиции, 12 декабря инспекторы сообщили, что в селе Верхний Булай водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские нашли его и попытались остановить автомобиль, водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, не обращая внимания на неоднократные сигналы об остановке."После непродолжительного преследования, автомобилист был задержан. В ходе проверки выяснилось, что за рулем транспортного средства находится 33-летний молодой человек, который имел признаки опьянения", - говорится в сообщении.Полиция опубликовала видео с объяснениями водителя, где он заявил, что его "задержание прошло успешно, стрельбы не было, разбили стекло". "Гражданины инспекторы, я испугался - увидел проблесковые маячки. Я испугался, что у меня прав нету. Документы есть на машину, прав нету. Я маленько выпивший. Меня задержали, гонялись за мной с деревни Булая до Бельского тракта... Это мой косяк. Я пожелаю гражданам инспекторам - постоянно вот так вот блюдить. Больше не буду, я собирался учиться на права еще идти", - сказал мужчина.На вопрос полицейского, отмечал ли он День Конституции, водитель ответил, что "не знает какой сегодня день".По результатам освидетельствования у водителя установлено 0,888 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Допустимая для управления машиной норма устанавливает не более 0,16 миллиграмма. За управление автомобилем в состоянии опьянения, суд арестовал нарушителя на 10 суток, кроме того водитель привлечен к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ.
https://ria.ru/20211222/dtp-1764906020.html
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происшествия, иркутская область, россия
16:50 24.12.2021
 
В Приангарье пьяный водитель без прав устроил погоню

В Приангарье испугавшийся проблесковых маячков пьяный водитель без прав устроил погоню

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мужчина в Иркутской области в День Конституции пытался скрыться от сотрудников ДПС, а когда был задержан, признался, что испугался проблесковых маячков, потому что был "маленько выпившим" и без прав.
Как сообщает пресс-служба иркутской полиции, 12 декабря инспекторы сообщили, что в селе Верхний Булай водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские нашли его и попытались остановить автомобиль, водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, не обращая внимания на неоднократные сигналы об остановке.
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"После непродолжительного преследования, автомобилист был задержан. В ходе проверки выяснилось, что за рулем транспортного средства находится 33-летний молодой человек, который имел признаки опьянения", - говорится в сообщении.
Полиция опубликовала видео с объяснениями водителя, где он заявил, что его "задержание прошло успешно, стрельбы не было, разбили стекло". "Гражданины инспекторы, я испугался - увидел проблесковые маячки. Я испугался, что у меня прав нету. Документы есть на машину, прав нету. Я маленько выпивший. Меня задержали, гонялись за мной с деревни Булая до Бельского тракта... Это мой косяк. Я пожелаю гражданам инспекторам - постоянно вот так вот блюдить. Больше не буду, я собирался учиться на права еще идти", - сказал мужчина.
На вопрос полицейского, отмечал ли он День Конституции, водитель ответил, что "не знает какой сегодня день".
По результатам освидетельствования у водителя установлено 0,888 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Допустимая для управления машиной норма устанавливает не более 0,16 миллиграмма. За управление автомобилем в состоянии опьянения, суд арестовал нарушителя на 10 суток, кроме того водитель привлечен к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ.
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