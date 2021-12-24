Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/pismo-1765283763.html
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны - РИА Новости, 24.12.2021
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны
Испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожелал российскому лидеру счастливого Рождества, процветания... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:50
2021-12-24T10:50
общество
украина
испания
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:128:2757:1679_1920x0_80_0_0_c8c576105bc3ccca5a3966d3d000fbb8.jpg
МАДРИД, 24 дек - РИА Новости. Испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожелал российскому лидеру счастливого Рождества, процветания России, а также мира без войны, в том числе на Украине."Президент Путин, желаю вам счастливого Рождества, мира и процветания, как и всей России, без военных маневров, которые могут нас привести к новой катастрофе. Я уверен, что ваш народ тоже хочет мира с Украиной", - говорится в письме ветерана, опубликованном в испанской газете Vanguardia в канун католического Рождества.Автор письма отметил в письме, что сам 17-летним юношей находился на передовой в битве на Эбро в 1938 году и "хорошо знает ад войны".Виладроса отметил, что сейчас у него есть русская семья - прекрасная и любимая каталонско-русская внучка Наталья", которую усыновила семья одного из его сыновей.Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211223/putin-1765170867.html
https://ria.ru/20201214/veteran-1589117205.html
украина
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5b30d2b03a8f9f522da3955c050e2900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, испания, владимир путин, россия
10:50 24.12.2021
 
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны

Испанский ветеран Виладроса пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 дек - РИА Новости. Испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожелал российскому лидеру счастливого Рождества, процветания России, а также мира без войны, в том числе на Украине.
"Президент Путин, желаю вам счастливого Рождества, мира и процветания, как и всей России, без военных маневров, которые могут нас привести к новой катастрофе. Я уверен, что ваш народ тоже хочет мира с Украиной", - говорится в письме ветерана, опубликованном в испанской газете Vanguardia в канун католического Рождества.
Во время просмотра трансляции ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:20Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин поздравил участников пресс-конференции с Новым годом
Автор письма отметил в письме, что сам 17-летним юношей находился на передовой в битве на Эбро в 1938 году и "хорошо знает ад войны".
Виладроса отметил, что сейчас у него есть русская семья - прекрасная и любимая каталонско-русская внучка Наталья", которую усыновила семья одного из его сыновей.
Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ессентуков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 14:0075 лет Великой Победы
Чтобы не было войны: о чем ветеран из Ессентуков не рассказала Путину
 
ОбществоУкраинаИспанияВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
Лента новостейМолния
У кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа