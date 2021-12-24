https://ria.ru/20211224/pismo-1765283763.html
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны - РИА Новости, 24.12.2021
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны
Испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожелал российскому лидеру счастливого Рождества, процветания... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:50
2021-12-24T10:50
2021-12-24T10:50
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МАДРИД, 24 дек - РИА Новости. Испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожелал российскому лидеру счастливого Рождества, процветания России, а также мира без войны, в том числе на Украине."Президент Путин, желаю вам счастливого Рождества, мира и процветания, как и всей России, без военных маневров, которые могут нас привести к новой катастрофе. Я уверен, что ваш народ тоже хочет мира с Украиной", - говорится в письме ветерана, опубликованном в испанской газете Vanguardia в канун католического Рождества.Автор письма отметил в письме, что сам 17-летним юношей находился на передовой в битве на Эбро в 1938 году и "хорошо знает ад войны".Виладроса отметил, что сейчас у него есть русская семья - прекрасная и любимая каталонско-русская внучка Наталья", которую усыновила семья одного из его сыновей.Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211223/putin-1765170867.html
https://ria.ru/20201214/veteran-1589117205.html
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общество, украина, испания, владимир путин, россия
Испанский ветеран пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны
Испанский ветеран Виладроса пожелал Путину счастливого Рождества и мира без войны
МАДРИД, 24 дек - РИА Новости.
Испанский ветеран Жоаким Ольер Виладроса написал письмо президенту РФ Владимиру Путину
, в котором пожелал российскому лидеру счастливого Рождества, процветания России
, а также мира без войны, в том числе на Украине
.
"Президент Путин, желаю вам счастливого Рождества, мира и процветания, как и всей России, без военных маневров, которые могут нас привести к новой катастрофе. Я уверен, что ваш народ тоже хочет мира с Украиной", - говорится в письме ветерана, опубликованном в испанской газете Vanguardia в канун католического Рождества.
Автор письма отметил в письме, что сам 17-летним юношей находился на передовой в битве на Эбро в 1938 году и "хорошо знает ад войны".
Виладроса отметил, что сейчас у него есть русская семья - прекрасная и любимая каталонско-русская внучка Наталья", которую усыновила семья одного из его сыновей.
Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.