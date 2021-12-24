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СМИ: советник канцлера ФРГ и замглавы АП Козак договорились о переговорах
СМИ: советник канцлера ФРГ и замглавы АП Козак договорились о переговорах - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: советник канцлера ФРГ и замглавы АП Козак договорились о переговорах
Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в телефонном... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:05
2021-12-24T20:28
в мире
украина
германия
дмитрий козак
олаф шольц
россия
йенс плетнер
киев
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в телефонном разговоре договорились провести встречу в январе, чтобы обсудить Украину, сообщает агентство dpa со ссылкой на правительственные круги."Высокопоставленные представители Германии и России встретятся в начале января для обсуждения конфликта на Украине... Йенс Плётнер... и Дмитрий Козак договорились в четверг в телефонном разговоре о личной встрече", - говорится в сообщении агентства.Как сообщает агентство, в телефонном разговоре Плётнер призвал к деэскалации ситуации на Украине, а также на границе России с Украиной. Плётнер также подчеркнул, что необходимо обсуждать ситуацию совместно с Францией и Украиной в рамках нормандского формата. "Целью немецкой стороны остается достижение скорейшего восстановления нормандского формата", - сообщили агентству dpa правительственные источники.В среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе, что будет шагом к деэскалации ситуации. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, в том числе относительно условий открытия ответного огня.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211224/germaniya-1765367205.html
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в мире, украина, германия, дмитрий козак, олаф шольц, россия, йенс плетнер, киев, франция, нато, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
20:05 24.12.2021 (обновлено: 20:28 24.12.2021)
 
СМИ: советник канцлера ФРГ и замглавы АП Козак договорились о переговорах

dpa: советник канцлера ФРГ Плётнер и замглавы АП Козак договорились о встрече по Украине

CC BY 2.0 / IAEA Imagebank / Susanne Baumann & Jens PlötnerПолитический директор министерства иностранных дел Германии Йенс Плётнер
Политический директор министерства иностранных дел Германии Йенс Плётнер - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
CC BY 2.0 / IAEA Imagebank / Susanne Baumann & Jens Plötner
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в телефонном разговоре договорились провести встречу в январе, чтобы обсудить Украину, сообщает агентство dpa со ссылкой на правительственные круги.
"Высокопоставленные представители Германии и России встретятся в начале января для обсуждения конфликта на Украине... Йенс Плётнер... и Дмитрий Козак договорились в четверг в телефонном разговоре о личной встрече", - говорится в сообщении агентства.
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Как сообщает агентство, в телефонном разговоре Плётнер призвал к деэскалации ситуации на Украине, а также на границе России с Украиной. Плётнер также подчеркнул, что необходимо обсуждать ситуацию совместно с Францией и Украиной в рамках нормандского формата. "Целью немецкой стороны остается достижение скорейшего восстановления нормандского формата", - сообщили агентству dpa правительственные источники.
В среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе, что будет шагом к деэскалации ситуации. Вооруженные силы Украины заявили о готовности неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, в том числе относительно условий открытия ответного огня.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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В миреУкраинаГерманияДмитрий КозакОлаф ШольцРоссияЙенс ПлетнерКиевФранцияНАТОАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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