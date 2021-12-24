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Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности
Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности - РИА Новости, 24.12.2021
Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США или НАТО с РФ, так как вопрос евроатлантической... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:15
2021-12-24T16:58
в мире
безопасность
украина
сша
нато
мид украины
россия
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США или НАТО с РФ, так как вопрос евроатлантической безопасности решается сейчас на Украине.Ранее США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года."Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
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в мире, безопасность, украина, сша, нато, мид украины, россия, дмитрий кулеба
15:15 24.12.2021 (обновлено: 16:58 24.12.2021)
 
Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности

Глава МИД Украины Кулеба: Киев должен участвовать в переговорах по гарантиям безопасности

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США или НАТО с РФ, так как вопрос евроатлантической безопасности решается сейчас на Украине.
Ранее США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года.
"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
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В миреБезопасностьУкраинаСШАНАТОМИД УкраиныРоссияДмитрий Кулеба
 
 
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