https://ria.ru/20211224/peregovory-1765348112.html

Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности

Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности - РИА Новости, 24.12.2021

Киев призвал взять Украину в состав участников переговоров по безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США или НАТО с РФ, так как вопрос евроатлантической... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:15

2021-12-24T15:15

2021-12-24T16:58

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США или НАТО с РФ, так как вопрос евроатлантической безопасности решается сейчас на Украине.Ранее США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года."Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

https://ria.ru/20211223/oruzhie-1765192637.html

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