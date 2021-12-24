https://ria.ru/20211224/peregovory-1765316868.html
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2021
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков
Точных дат встречи РФ и НАТО по гарантиям безопасности пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:05
2021-12-24T13:05
2021-12-24T13:15
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Точных дат встречи РФ и НАТО по гарантиям безопасности пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Точных дат пока нет", - сказал он журналистам.По словам Пескова, представлять российскую сторону будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/peregovory-1765315706.html
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в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, сергей рябков, нато
13:05 24.12.2021 (обновлено: 13:15 24.12.2021)
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что точных дат встречи с НАТО нет