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Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2021
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков
Точных дат встречи РФ и НАТО по гарантиям безопасности пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:05
2021-12-24T13:15
в мире
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сша
европа
дмитрий песков
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Точных дат встречи РФ и НАТО по гарантиям безопасности пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Точных дат пока нет", - сказал он журналистам.По словам Пескова, представлять российскую сторону будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/peregovory-1765315706.html
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в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, сергей рябков, нато
13:05 24.12.2021 (обновлено: 13:15 24.12.2021)
 
Точных дат встречи с НАТО по гарантиям безопасности пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что точных дат встречи с НАТО нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Точных дат встречи РФ и НАТО по гарантиям безопасности пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Точных дат пока нет", - сказал он журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 13:03
Песков оценил роль стран НАТО, учитывающих озабоченности России
По словам Пескова, представлять российскую сторону будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 12:55
В МИД получили предложение о проведении Совета Россия — НАТО в январе
 
В миреРоссияСШАЕвропаДмитрий ПесковСергей РябковНАТО
 
 
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